Москва исправила замечание Медведева по поводу переговоров о мирном договоре с Японией

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Токио, 31 января (Jiji Press). Российское правительство фактически исправило недавнее замечание бывшего президента Дмитрия Медведева, в котором говорилось, что Россия готова вести переговоры по мирному договору с Японией на определённых условиях.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на пресс-конференции подтвердила, что Россия прекратила такие переговоры с Японией из-за санкций Японии против России из-за войны в Украине.

30 января Медведев раскритиковал программную речь премьер-министра Японии Кисиды Фумио, в которой говорилось, что Япония придерживается позиции разрешения территориального спора с Россией и заключения мирного договора с бывшим противником во Второй мировой войне.

Экс-президент добавил, что никто не будет выступать против переговоров с Японией, не включающих территориальный вопрос.

Однако пресс-секретарь отметила, что даже такие переговоры сейчас будут невозможны.

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