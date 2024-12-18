Украина обеспокоена наличием японских деталей в российском оружии

Новости

Токио, 17 декабря (Jiji Press). Советник президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк выразил обеспокоенность по поводу использования деталей японского производства в оружии, производимом в России.

Выступая перед журналистами в Токио во время визита в Японию Юлии Свириденко, первого вице-премьер-министра Украины и министра экономики, Власюк заявил, что использование японских деталей стало результатом «недостаточных мер по повышению эффективности санкций» до полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Власюк представил Токио список деталей, произведенных в Японии, которые были обнаружены в российских и северокорейских ракетах и ​​другом оружии. Он сказал, что детали были произведены «около 30 японскими производителями» и включали микросхемы, датчики, батареи и камеры.

Советник также сообщил, что предоставил правительству Японии информацию о каналах сбыта, заявив, что во многих случаях были замешаны «китайские организации».

По его словам, пока Токио будет решать, как реагировать, эффективными мерами будут расширение списка товаров, запрещенных к экспорту, взаимодействие с производителями и проверка товаров на таможне.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме