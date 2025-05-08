Консервативные депутаты ЛДПЯ призывают правительство отказаться от пересмотра истории Второй мировой войны

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Токио, 7 мая (Jiji Press) -- Группа консервативных законодателей правящей Либерально-демократической партии Японии «Общество защиты достоинства и национальных интересов Японии» представила 7 мая премьер-министру Исиба Сигэру петицию с требованием отказаться от исторического пересмотра предыдущей войны экспертным комитетом. Премьер-министр намеревается опубликовать в августе послание, основанное на результатах пересмотра, в связи с 80-летием окончания войны, однако согласование этого вопроса может столкнуться со значительными трудностями.

Представитель группы, член Палаты советников Аояма Сигэхару вместе с коллегами встретился с генеральным секретарем кабинета министров Хаяси Ёсимаса в здании парламента и передал петицию, адресованную премьер-министру. Хаяси заявил, что «формат послания к 80-летию окончания войны еще не определен», и обещал передать обращение премьер-министру. Позже на пресс-конференции Хаяси подчеркнул: «Кабинет Исибы полностью придерживается позиции предыдущих кабинетов по историческим вопросам и будет следовать этому курсу и в дальнейшем».

В петиции группа критикует заявление премьер-министра Мураяма Томиити, выразившего «глубокое раскаяние» и «искренние извинения» за колониальное прошлое Японии по случаю 50-летия окончания войны в 1995 году, утверждая, что оно «незаслуженно запятнало достоинство нашей страны и нанесло ущерб национальным интересам». Указывая на то, что заявление премьер-министра Абэ Синдзо к 70-летию окончания войны (2015 год) положило конец «дипломатии извинений», они выступили против нового пересмотра, подчеркнув: «Такой серьезный вопрос, как пересмотр истории войны, невозможно решить за несколько месяцев».

Премьер-министр Исиба ранее проявлял заинтересованность в пересмотре обстоятельств, приведших к войне, отмечая: «Я хотел бы поразмыслить о том, как предотвратить повторение войны в будущем». Он планирует изложить свою позицию на пресс-конференции к 15 августа – Дню окончания войны. Во избежание новых споров по вопросам исторической памяти он воздержится от официального «заявления премьер-министра» путем решения кабинета министров.

Тем не менее, ситуация ярко высветила сильное сопротивление со стороны консервативного крыла ЛДПЯ. Несмотря на то, что высокопоставленный представитель партии выразил недовольство действиями группы, назвав их «простой показухой», Аояма в беседе с журналистами высказал опасение: «Существует высокая вероятность того, что это снова даст Китаю, Корее и другим странам повод для критики нашей страны».

Правительство намеревалось начать консультации с экспертами еще в апреле, но предполагается, что работа задерживается из-за сочетания внутренних и внешних вызовов, включая тарифные меры администрации Трампа.

На пресс-конференции 7 мая председатель Комитета по политическим исследованиям Конституционно-демократической партии Сигэтоку Кадзухико призвал премьер-министра к скорейшему принятию решения, отметив: «С наступлением мая крайний срок все ближе». Председатель фракции Демократической партии народа в Палате советников Фунаяма Ясуэ обратилась к правительству с призывом к действию, заявив журналистам: «Важно заново пересмотреть эти вопросы. Мы должны серьезно отнестись к этой исторической вехе».











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