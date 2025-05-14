В Японии прессе представили прототипы метра и килограмма

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Цукуба, префектура Ибараки, 13 мая (Jiji Press). Национальный институт передовой промышленной науки и технологий (AIST) продемонстрировал прессе прототипы японского метра и килограмма в преддверии 150-й годовщины заключения Метрической конвенции 1875 года, которая будет отмечаться в конце этого месяца.

Ближе к концу XVIII века 1 метр был определён как одна десятимиллионная часть расстояния от экватора до Северного полюса по меридиану, проходящему через Париж, а 1 килограмм – как масса литра воды.

После заключения конвенции, стандартизировавшей единицы измерения, были созданы международные прототипы метра и килограмма из платино-иридиевого сплава. Их копии были доставлены в Японию в 1890 году.

С развитием технологий, сделавшим невозможным игнорировать ухудшение состояния металлического прототипа с течением времени как погрешность, в 1960 году эталон метра был изменен с металлического прототипа на эталон, использующий длину волны света. В 1983 году для определения 1 метра был принят метод, использующий расстояние, которое свет проходит за определенный промежуток времени.

В 2019 году эталон килограмма был обновлен до значения, использующего постоянную Планка – минимальную единицу световой энергии.

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