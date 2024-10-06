Японские учёные удостаиваются Шнобелевской (Игнобелевской) премии 18 лет подряд

Японские учёные удостаиваются Шнобелевской (Игнобелевской) премии 18 лет подрядОбщество Наука Технологии
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Церемония вручения Шнобелевской премии 2024 года прошла 12 сентября в Массачусетском технологическом институте (MIT) недалеко от Бостона, США. Этой награды, присуждаемой за исследования, которые заставляют людей улыбнуться и глубоко задуматься, в этом году вновь удостоился японский учёный. Японцы получают эту награду 18 лет подряд, начиная с 2007 года.
В этом году группа под руководством профессора Такэбэ Таканори из Токийского медицинского и стоматологического университета получила премию по физиологии за открытие того, что млекопитающие могут дышать кишечником через задний проход.
Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) была учреждена в 1991 году американским научным юмористическим журналом как пародия на Нобелевскую премию. «Ig» – это английский префикс, обозначающий отрицание и входящий в слово ignoble, которое имеет такие значения, как «неблагородный» и «не почётный».
Первым японцем, получившим эту награду, стал в 1992 году Канда Фудзихиро – он и исследовательская группа компании Shiseido удостоились премии за «выявление химического вещества, вызывающего запах ног». Дважды лауреатом премии становился Накагаки Тосиюки, изучающий слизевиков – одноклеточные организмы. Он получил премию в области когнитивных наук в 2008 году и премию в области транспортного планирования в 2010 году.
Многие награды были получены в области естественных наук, но японцы награждались премиями и в других сферах – на пример, премия по экономике 1997 г. была присуждена за разработку электронной игры «Тамагочи», премия мира 2002 г. – за создание устройства перевода с языка собак BowLingual, и такая же премия 2004 года – за изобретение караоке.
Больше всего у японских исследователей премий по химии, в этой категории они побеждали шесть раз. Далее следовали награды по биологии (четыре раза) и медицине (три раза).
Лауреаты Шнобелевской премии из Японии
Премия по медицине 1992 года
- Канда Фудзихиро (исследователь Shiseido) и др.
- Открытие химических веществ, вызывающих запах ног
Премия по психологии 1995 года
- Ватанабэ Сигэру (профессор Университета Кэйо) и др.
- Обучение голубей различать картины Пикассо и Моне
Премия 1996 года за биоразнообразие
- Окамура Тёносукэ (Институт исследования ископаемых Окамура)
- Обнаружение более 1000 окаменелостей «мини-видов»
Премия по биологии 1997 года
- Ягю Такаёси (преподаватель Кансайского медицинского университета) и др.
- Исследование того, как меняются мозговые волны в зависимости от вкуса жевательной резинки
Премия по экономике 1997 года
- Масака Аки (компания «Бандай»), Ёкои Акихиро (компания «Уидзу»)
- Разработка «Тамагочи»
Премия по химии 1999 года
- Макино Такэси (президент компании «Сэфути тантэйся»)
- Разработка спрея, с помощью которого можно обнаружить измену, если распылить его на трусы мужа
Премия мира 2002 года
- Сато Кэйта (президент компании «Такара»), Судзуки Мацуми (директор Японского института акустических исследований), Когурэ Норио (ветеринар)
- Разработанный устройства перевода с языка собак BowLingual
Премия по химии 2003 года
- Хиросэ Юкио (профессор Университета Канадзавы)
- Химическое исследование бронзовых статуй, которых избегают голуби
Премия мира 2004 года
- Иноуэ Дайсукэ (администратор компании)
- Изобретение караоке
Премия по биологии 2005 года
- Хаясака Ёдзи (Австралийский институт вина)
- Каталогизация особых запахов, которые испускают лягушки, когда испытывают стресс
Премия по нутрициологии 2005 года
- «Доктор Накамацу» (Накамацу Ёсиро, изобретатель)
- Фотографировал свою еду на протяжении 34 лет и анализировал её влияние на работу мозга и физическое состояние
Премия по химии 2007 года
- Ямамото Маю (бывшая научная сотрудница Национального центра глобального здравоохранения)
- Производство ванилина, ароматического компонента ванили, из коровьего навоза
Премия когнитивных наук 2008 года
- Накагаки Тосиюки (доцент Университета Хоккайдо) и др.
- Открытие способности одноклеточного слизевика находить кратчайший путь в лабиринте
Премия по биологии 2009 года
- Тагути Фуми (почётный профессор Университета Китасато)
- Разработка способа сокращения количества кухонных отходов на 90% за счёт бактерий, обнаруженных в фекалиях панд
Премия за транспортное планирование 2010 года
- Накагаки Тосиюки (профессор Университета будущего Хакодатэ) и др.
- Исследование применения способностей слизевика в развитии инфраструктуры, такой как железные дороги
Премия по химии 2011 года
- Имаи Макото (преподаватель Медицинского университета Сига) и др.
- Разработка системы пожарной сигнализации, которая предупреждает слабослышащих людей с помощью газа с ароматом васаби
Премия по акустике 2012 года
- Курихара Кадзуки (исследователь, Национальный институт передовых промышленных наук и технологий), Цукада Кодзи (исследователь, Японское агентство науки и технологий)
- Разработка устройства Speech Jammer, которое прерывает непрерывно говорящих людей
Премия по медицине 2013 года
- Ниими Масанори (доцент Университета Тэйкё) и др.
- Исследование показало, что прослушивание оперы «Травиата» у мышей с пересаженным сердцем продлевало выживание
Премия по химии 2013 года
- Имаи Синсукэ (ведущий исследователь продуктов питания) и др.
- Открытие фермента, вырабатывающего слезоточивый компонент лука
Премия по физике 2014 года
- Мабути Киёси (профессор Университета Китасато) и др.
- Доказательство скользкости банановой кожуры
Премия по медицине 2015 года
- Кимата Хадзимэ (директор клиники)
- Подтверждение того, что поцелуи уменьшают аллергические кожные реакции
Премия за исследования восприятия 2016 г.
- Хигасияма Ацунори (профессор Университета Рицумэйкан) и др.
- Доказательство того, что «эффект взгляда промеж ног» затрудняет точное восприятие расстояния
Премия по биологии 2017 года
- Ёсидзава Кадзунори (доцент Университета Хоккайдо), Уэмура Ёситака (доцент Университета Кэйо)
- Исследователи обнаружили, что самки насекомых, живущих в Бразилии, имеют гениталии, формой напоминающие мужские
Премия в области медицинского образования 2018 года
- Хориути Акира (директор гастроэнтерологического центра больницы общего профиля Сёва Инан)
- Подтверждение того, что проведение колоноскопии в положении сидя менее болезненно
Премия по химии 2019 года
- Ватанабэ Сигэру (профессор Университета Мэйкай) и др.
- Исследование количества слюны, выделяемой пятилетними детьми
Премия по акустике 2020 года
- Нисимура Цуёси (доцент, Научно-исследовательский институт приматов, Киотский университет)
- Выявил, что гелий делает издаваемые крокодилом звуки громче
Премия по динамике 2021 года
- Мураками Хисаси (доцент Киотского технологического института), Нисинари Кацухиро (профессор Токийского университета), Нисияма Юдаи (преподаватель Технологического университета Нагаока)
- Подтверждение опасности использования смартфона во время ходьбы
Премия по инженерным наукам 2022 года
- Мацудзаки Хадзимэ (профессор Технологического института Тиба) и др.
- Изучение того, сколько пальцев используют люди для поворота цилиндрической ручки
Премия по нутрициологии 2023 года
- Миясита Ёсиаки (профессор Университета Мэйдзи), Накамура Хироми (специальный доцент Токийского университета)
- Предложение по изменению вкуса еды и напитков с помощью электрифицированных палочек для еды и трубочек для питья
Премия по физиологии 2024 года
- Такэбе Таканори (профессор Токийского медицинского и стоматологического университета) и др.
- Обнаружено, что млекопитающие могут дышать через анус
Примечание: должность и принадлежность к компании, исследовательскому заведению и т. п. указаны на момент присуждения премий, титулы опущены
Источник: imrobable.com и др.
Фотография к заголовку: Исследовательская группа под руководством профессора Такэбе Таканори (справа от трибуны), получившего премию по физиологии, на церемонии вручения Шнобелевской премии, 12 сентября 2024 г., Массачусетский технологический институт, Массачусетс, США (Jiji Press)