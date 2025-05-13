В Японии представили глубоководный зонд, способный погружаться на глубину 8000 метров

Новости

Ёкосука, префектура Канагава, 12 мая (Jiji Press). Японское агентство по морским и геофизическим наукам и технологиям (JAMSTEC) представило глубоководный исследовательский аппарат, способный достигать глубины 8000 метров, что является самой большой глубиной для существующих в стране глубоководных зондов.

Исследовательский зонд Urashima 8000 представляет собой усовершенствованную версию аппарата Urashima, способного погружаться на глубину до 3500 метров.

Исследователи надеются, что детальное изучение рельефа морского дна, например, вокруг Японского желоба, поможет раскрыть механизм возникновения гигантских землетрясений.

Urashima – автономный зонд, разработка которого началась в 1998 году. Он может перемещаться без экипажа на борту, следуя по маршруту, введенному во встроенный компьютер, и самостоятельно обходить препятствия.

Его использовали для изучения оползней и вулканов на морском дне.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме