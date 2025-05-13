Nissan сократит 20 000 рабочих мест по всему миру

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Токио, 12 мая (Jiji Press). Компания Nissan Motor Co. испытывает трудности и планирует сократить около 20 000 рабочих мест в Японии и за её пределами, хотя ранее планировалось сократить 9000 рабочих мест.

Nissan принял решение о более крупном сокращении рабочих мест, составляющем около 15% от общей численности персонала, поскольку его бизнес-среда еще больше ухудшилась. Компания надеется, что реструктуризация поможет компании быстрее восстановить прибыльность.

Nissan собирается 13 мая объявить свои консолидированные бизнес-результаты за год, закончившийся в марте. Ожидается, что её чистый убыток достигнет рекордных 750 млрд йен, что отражает глобальный спад продаж.

9 мая автопроизводитель объявил, что отказывается от своего плана строительства завода по производству аккумуляторов для электромобилей в городе Китакюсю, заявив, что это вряд ли будет прибыльным.

Nissan столкнулся с трудностями, поскольку запуск новых моделей автомобилей был отложен, что привело к вялым продажам в Соединённых Штатах и ​​Китае. В декабре прошлого года компания начала переговоры о слиянии с Honda Motor Co., чтобы улучшить ситуацию, но переговоры провалились менее чем через два месяца.

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