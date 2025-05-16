Япония рассматривает возможность привлечения иностранных рабочих еще в 3 секторах

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Токио, 15 мая (Jiji Press). Информированные источники сообщили, что правительство Японии рассматривает возможность добавления еще трёх секторов в список областей, охватываемых его программой предоставления статуса резидента иностранным работникам с так называемыми определенными навыками, с целью решения проблемы нехватки рабочей силы.

Правительство представило политику оперативной деятельности в конкретных областях на сегодняшнем заседании правящей Либерально-демократической партии, намереваясь одобрить её на заседании кабинета министров в декабре после рассмотрения правительственной группой экспертов.

Три сектора – это управление складами распределения, услуги по поставке простыней и полотенец в гостиницы и другие места размещения, а также переработка ресурсов, включая переработку отходов, все они испытывают трудности с обеспечением рабочей силой.

В этих условиях правительство считает необходимым принимать иностранных рабочих в этих трёх секторах.

В настоящее время программа определяет 16 специальностей для статуса резидента типа 1, который предоставляется лицам с определённым уровнем квалификации. Им разрешено работать в Японии до пяти лет.

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