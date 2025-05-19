Официальные лица Японии и США подтверждают сотрудничество в сфере безопасности

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Вашингтон, 16 мая (Jiji Press). Чиновники на уровне заместителей министров из Японии и США встретились в Вашингтоне и договорились продолжить тесное сотрудничество в сфере безопасности перед лицом растущей гегемонии Китая.

Заместитель министра иностранных дел Японии Фунакоси Такэхиро и заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау встретились лично впервые с тех пор, как в январе начался второй президентский срок Дональда Трампа.

Оба чиновника также договорились проводить регулярные переговоры на уровне заместителей министров.

Они подтвердили, что правительства Японии и США будут содействовать созданию многосторонних рамок с участием Южной Кореи, Филиппин, Австралии и Индии для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Фунакоси и Ландау «обсудили совместную работу по достижению новой золотой эры в отношениях между США и Японией».

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