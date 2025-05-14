Посол Японии в США уверен в экономическом сотрудничестве

Новости

Вашингтон, 13 мая (Jiji Press). Посол Японии в США Ямада Сигэо выразил уверенность в укреплении экономического сотрудничества с Вашингтоном, одновременно выразив обеспокоенность по поводу тарифных мер президента Дональда Трампа против Японии.

Тарифные меры США «рискуют замедлить темпы» двустороннего сотрудничества, заявил Ямада 12 мая на приёме в своей официальной резиденции, приуроченном к мероприятию по привлечению инвестиций в Соединённые Штаты.

Токио и Вашингтон «теперь ведут тесные консультации относительно тарифных мер, а также путей дальнейшего укрепления нашего экономического партнерства, – также сказал он. – Я уверен, что мы вскоре сможем прийти к взаимоприемлемому для обеих стран выводу».

На приеме присутствовали губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты от Демократической партии на пост президента США, а также высокопоставленные должностные лица Министерства торговли США и руководители японских компаний.

Прицкер, выступающий против тарифных мер Трампа, заявил журналистам, что «введение тарифов создаёт множество проблем».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме