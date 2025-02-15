Трамп распорядился изучить введение системы «зеркальных тарифов» для сокращения торгового дефицита, Япония может попасть под проверку

Новости

Вашингтон, 13 февраля (Jiji Press) -- Президент США Трамп дал указание профильным ведомствам изучить возможность введения «встречных тарифов» на импортные товары из стран и регионов с высокими тарифными и нетарифными барьерами. Инициатива направлена на ограничение притока дешёвого импорта и принуждение торговых партнёров к открытию своих рынков. По мнению Трампа, это поможет сократить значительный торговый дефицит, который вызывает у него особую обеспокоенность. Япония может оказаться в списке стран, подпадающих под действие этой меры.

В беседе с журналистами Трамп пояснил: «Если они берут с нас пошлины, мы тоже будем их взимать. Это прекрасная и простая система». Он также отметил, что «встречные тарифы обеспечат справедливость». По информации высокопоставленного представителя американской администрации, проведение расследования в отношении торговых партнёров займёт «от нескольких недель до нескольких месяцев».

Тот же чиновник сообщил представителям прессы, что «не имеет значения, идёт ли речь о стратегическом конкуренте вроде Китая или о союзниках, таких как Япония и Европейский союз (ЕС)», подтвердив, что Япония также станет объектом расследования. По его словам, «в Японии при низких тарифах сохраняются высокие структурные барьеры».

Администрация США намерена в первую очередь изучить ситуацию с теми торговыми партнёрами, с которыми у США наблюдается значительный торговый дефицит или которые поддерживают высокие нетарифные барьеры. Планируется проанализировать торговые условия по каждой стране и региону для определения соответствующих тарифных ставок.

Трамп подчеркнул: «В Китае высокие тарифы. Именно поэтому многие компании построили там свои заводы». Он выразил уверенность, что введение тарифов в отношении Китая приведёт к возвращению производственных мощностей в США и созданию новых рабочих мест.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме