Япония требует исключения из американских стальных тарифов: правительство и министры оценивают экономические последствия

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Токио, 12 февраля (Jiji Press) -- В условиях нарастающей торговой конфронтации между США и их ключевыми партнерами, Токио предпринял срочные дипломатические шаги в ответ на неожиданное решение Вашингтона о введении заградительных пошлин. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса официально обратился к администрации президента Трампа с требованием исключить страну из списка государств, на которые распространяется действие новых 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия.

Японское правительство мобилизовало все дипломатические каналы: запрос был немедленно направлен через посольство в Вашингтоне. На экстренной пресс-конференции Хаяси дал понять, что Токио готов к решительным ответным действиям, подчеркнув необходимость тщательного анализа американских мер и их последствий для японской экономики.

Особую тревогу в Токио вызывают намеки Трампа на возможное расширение тарифной войны на автомобильный сектор, производство полупроводников и фармацевтическую отрасль. Министр экономики, торговли и промышленности Муто Ёдзи предупредил, что подобные «широкомасштабные торговые ограничения» могут нанести серьезный удар не только по правилам ВТО, но и по всей системе мировой торговли.

Ситуация осложняется тем, что предложенная Трампом система «взаимных тарифов» может особенно болезненно ударить по японскому агропромышленному сектору, где защитные пошлины традиционно выше американских. Министр финансов Като Кацунобу заверил, что правительство готовит комплексный ответ на американские меры, координируя свои действия со всеми заинтересованными сторонами.







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