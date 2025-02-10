Nippon Steel не получит контрольный пакет акций U.S. Steel, утверждает Трамп
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Вашингтон, 9 февраля (Jiji Press) -- 9 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что японский сталелитейный гигант Nippon Steel не получит контрольного пакета акций компании United States Steel.
Об этом президент сообщил журналистам на борту Air Force One, подтвердив свою принципиальную позицию против полного поглощения американской компании японским концерном. Трамп также анонсировал предстоящую встречу с руководством Nippon Steel.
Это заявление идет вразрез с первоначальными планами Nippon Steel, которая намеревалась сделать U.S. Steel своей дочерней компанией. Теперь японскому концерну придется существенно пересмотреть стратегию сделки.
На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Исиба Сигэру 7 февраля Трамп подчеркнул, что Nippon Steel согласилась ограничиться крупными инвестициями без получения контроля над компанией. 9 февраля в эфире телеканала NHK Исиба Сигэру солидаризировался с позицией американского президента, заверив, что U.S. Steel сохранит статус американской компании.
По сведениям информированных источников, на встрече лидеров японская сторона представила план существенного увеличения инвестиций Nippon Steel в американское предприятие.
До последнего времени Nippon Steel настаивала на необходимости полного поглощения, аргументируя это требованиями безопасности при передаче технологий и осуществлении масштабных инвестиций в производственные мощности. Вице-председатель компании Мори Такахиро еще 6 февраля на пресс-конференции решительно заявлял о невозможности изменения схемы сделки.
Планы поглощения встретили сопротивление со стороны Объединенного профсоюза сталелитейщиков США (USW), а в контексте недавних президентских выборов вопрос приобрел острое политическое звучание. В прошлом месяце бывший президент Байден потребовал остановить сделку, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В ответ Nippon Steel и U.S. Steel подали совместный иск в американский суд, оспаривая законность этого решения.
Еще в декабре прошлого года, до вступления в должность, Трамп обозначил свою позицию в социальных сетях, заявив о намерении укрепить американскую сталелитейную отрасль с помощью налоговых льгот и тарифов и не допустить поглощения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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