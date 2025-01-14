Cleveland-Cliffs рассматривает возможность приобретения U.S. Steel

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Нью-Йорк, 13 января (Jiji Press) -- На состоявшейся 13 января пресс-конференции исполнительный директор американского сталелитейного гиганта Cleveland-Cliffs Лоуренсо Гонсалвес подтвердил намерение компании приобрести своего конкурента U.S. Steel. Как сообщает телеканал CNBC, для реализации этой масштабной сделки Cleveland-Cliffs планирует объединить усилия с другим крупным игроком отрасли - корпорацией Nucor.

Это заявление последовало вскоре после того, как президент США Джо Байден заблокировал попытку приобретения U.S. Steel японской компанией Nippon Steel, мотивируя решение соображениями национальной безопасности.

По информации из источников, Cleveland-Cliffs намеревается приобрести акции U.S. Steel по цене 35-40 долларов за штуку, после чего электросталеплавильные активы U.S. Steel будут проданы компании Nucor. Такая структура сделки призвана снять потенциальные антимонопольные возражения и упростить процесс получения одобрения регулирующих органов.

Впрочем, предложенная цена существенно уступает 55 долларам за акцию, которые ранее предлагала Nippon Steel. Более того, осуществление сделки может быть осложнено судебным иском, поданным Nippon Steel и U.S. Steel против Cleveland-Cliffs по обвинению в незаконном вмешательстве в процесс приобретения.







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