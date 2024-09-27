«Завершим покупку US Steel до конца года»: президент Nippon Steel Имаи делает акцент на диалоге с профсоюзами

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Токио, 26 сентября (Jiji Press) -- Президент Nippon Steel Имаи Тадаси заявил 26 сентября: «Наше намерение завершить приобретение крупной американской сталелитейной компании US Steel до конца года остается неизменным». Касательно политизации вопроса в преддверии ноябрьских президентских выборов в США, он отметил, что это связано с учетом голосов профсоюзов, и вновь подчеркнул: «Мы хотим сосредоточиться на диалоге с Объединенным профсоюзом сталелитейщиков (USW)». Об этом он сообщил на пресс-конференции Японской федерации чугуна и стали, прошедшей в тот же день.

Nippon Steel уже повторно подала заявку на рассмотрение плана приобретения в Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Имаи выразил мнение, что нельзя быть оптимистичным в преддверии президентских выборов, и заявил: «Мы хотим настойчиво работать над тем, чтобы сотрудники US Steel, промышленные круги и деловое сообщество поняли, что (приобретение) соответствует национальным интересам».







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