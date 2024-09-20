Решение по сделке Nippon Steel и U.S. Steel отложено до президентских выборов в США

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ВАШИНГТОН, 17 сентября (Jiji Press) -- По сообщениям американских СМИ, власти США решили отложить вынесение вердикта по поводу покупки United States Steel Corp. японской компанией Nippon Steel Corp. до завершения президентских выборов 5 ноября.

Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) дал добро на повторную подачу заявки на проверку безопасности сделки между японским и американским стальными гигантами. Официальная причина - необходимость дополнительного времени для тщательного анализа влияния сделки на национальную безопасность и проведения консультаций с заинтересованными сторонами.

Повторное рассмотрение заявки автоматически продлевает срок принятия решения на 90 дней. Изначально крайний срок был назначен 16 сентября.

Представители Nippon Steel воздержались от комментариев по поводу повторной подачи заявки, ссылаясь на конфиденциальность, но подчеркнули, что продолжат диалог с целью завершения сделки до конца текущего года.

Эти новости появились на фоне острой предвыборной борьбы в штате Пенсильвания между вице-президентом США Камалой Харрис и экс-президентом Дональдом Трампом. Пенсильвания считается ключевым штатом для кандидатов в президенты, а также является родным штатом для U.S. Steel.

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