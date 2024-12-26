Мэры США просят одобрить покупку U.S. Steel
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Вашингтон, 24 декабря (Jiji Press) -- Стало известно, что мэры и другие представители местных властей направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой одобрить план приобретения United States Steel Corp. компанией Nippon Steel.
В письме, направленном 23 декабря и опубликованном обеими компаниями, 20 человек, включая мэров городов, где расположены производственные объекты U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана, выразили свою позицию.
В письме подвергли критике председателя профсоюза сталелитейщиков США (USW) Маккола, заявив, что «он потерял поддержку членов профсоюза из-за отказа от добросовестных переговоров». В документе также отмечается, что «местные сообщества решительно поддерживают видение и обещания Nippon Steel по сохранению рабочих мест и отказу от закрытия местных предприятий».
Nippon Steel «не просто хочет сохранить статус-кво — они планируют сделать крупные инвестиции, которые вернут U.S. Steel к былой славе», — говорится в письме.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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