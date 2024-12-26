Мэры США просят одобрить покупку U.S. Steel

Экономика Общество

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Вашингтон, 24 декабря (Jiji Press) -- Стало известно, что мэры и другие представители местных властей направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой одобрить план приобретения United States Steel Corp. компанией Nippon Steel.

В письме, направленном 23 декабря и опубликованном обеими компаниями, 20 человек, включая мэров городов, где расположены производственные объекты U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана, выразили свою позицию.

В письме подвергли критике председателя профсоюза сталелитейщиков США (USW) Маккола, заявив, что «он потерял поддержку членов профсоюза из-за отказа от добросовестных переговоров». В документе также отмечается, что «местные сообщества решительно поддерживают видение и обещания Nippon Steel по сохранению рабочих мест и отказу от закрытия местных предприятий».

Nippon Steel «не просто хочет сохранить статус-кво — они планируют сделать крупные инвестиции, которые вернут U.S. Steel к былой славе», — говорится в письме.

日本製鉄による買収計画への支持を訴え、ＵＳスチール本社前に集まった同社の従業員＝９月４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ（ＡＦＰ時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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