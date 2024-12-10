Nippon Steel направила обращение к работникам U.S. Steel, отвечая на критику профсоюзов

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Токио, 10 декабря (Jiji Press) – Японский металлургический гигант Nippon Steel выступил с официальным ответом на критику со стороны профсоюза United Steelworkers (USW) касательно планируемого поглощения United States Steel Corp., направив открытое письмо сотрудникам американской компании.

В документе, опубликованном в понедельник, руководство японской компании подчеркнуло, что «делает всё возможное для решения всех обоснованных вопросов, поднятых USW». Компания призвала работников «внимательно изучить все факты, чтобы самостоятельно оценить, какое будущее будет наилучшим для U.S. Steel».

В письме также затрагивается вопрос о заявлении USW, согласно которому Nippon Steel якобы планирует перевести производство с существующих доменных печей на электросталеплавильное производство завода Big River Steel. В ответ на это японская сторона твёрдо заявила о намерении «продолжать эксплуатацию действующих доменных мощностей в долгосрочной перспективе».

Отвечая на опасения профсоюза о возможном отказе от взятых обязательств, руководство Nippon Steel категорически отвергло эти предположения, заявив: «Утверждения о том, что наши обязательства не имеют юридической силы, абсолютно беспочвенны».

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