Nippon Steel и US Steel: возможен ли благоприятный исход при Трампе?

Реализация сделки по приобретению японской сталелитейной компанией Nippon Steel американской US Steel внезапно остановлена распоряжением предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Что будет делать в этой ситуации триумфально вернувшийся на пост президента Дональд Трамп?

«Более широкая картина», способная порадовать Трампа

Не успел начаться текущий год, как предыдущий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отдал распоряжение остановить сделку по приобретению компании US Steel японской Nippon Steel. Данное решение обусловлено политическими соображениями промежуточных выборов, предстоящих в 2026 году. И даже если бы сделка была одобрена, Трамп, по всей видимости, сразу же отменил бы ее. Политические соображения Байдена состояли в том, что с точки зрения предвыборной стратегии нельзя было предоставить Трампу возможность выглядеть выгоднее в глазах избирателей, отправив при этом

Объединенный профсоюз сталелитейщиков США прямиком в лагерь сторонников Трампа. Борьба за голоса уже началась.

Если же говорить о том, нельзя ли решить вопрос о предлагаемом Nippon Steel приобретении при администрации Трампа, то проблеск надежды имеется. Это зависит от того, сможет ли Япония предложить такую сделку, которая будет выглядеть в глазах другой стороны достижением какого-то «результата». Если сделка позволит заявлять на промежуточных выборах: «Смотрите, чего я добился!», то Трамп – именно тот человек, который может развернуться ради этого на 180 градусов.

Трамп обожает позволяющие выглядеть красиво «большие сделки». Приготовить ему такой «сувенир» в одиночку компания Nippon Steel не сможет – над этим японцам требуется потрудиться «всем миром». Например, через расширение инвестиций в Соединенных Штатах японских автомобилестроителей. Повышение Соединенными Штатами таможенных пошлин наверняка затронет автомобили. В этом случае сопротивляться поодиночке – автомобили отдельно, сталь отдельно – не выйдет. Сделка не будет достаточно привлекательной, если не будет обеспечено сведение всех составляющих в одну большую красочную картину.



Сталелитейный комплекс Edgar Thomson Steel Works компании US Steel в городе Питтсбург, штат Пенсильвания (справа; Jiji Press)

Вторая администрация Трампа делает упор на «возрождении производственного сектора». Япония демонстрирует готовность к сотрудничеству в этих целях. Если, к примеру, производители сырья и оборудования для полупроводниковой промышленности сделают инвестиции в Соединенных Штатах, то это позволит им обращать внимание на то, что они способствуют возрождению полупроводниковой отрасли Америки.

Еще один важный момент – логика, позволяющая польстить самолюбию Трампа. Поводом для перехода компании Nippon Steel от экспорта из своей страны к продвижению на американский рынок через предлагаемое приобретение US Steel стало то, что при первом президентстве Трампа на сталь выросли таможенные пошлины. Поскольку Nippon Steel инвестирует в оборудование и предоставляет технологии, это послужит первой моделью и образцовым примером возрождения американского производственного сектора. Довод в духе «повышение пошлин, которое вы осуществили во время своего первого президентства, теперь приносит свои результаты» – это именно то, что польстит самолюбию нынешнего американского президента.

Сторонники сделки с Nippon Steel на самом деле в большинстве

Не дать компании Nippon Steel приобрести US Steel пытается еще одна компания сталелитейной отрасли – Cleeveland-Cliffs. В 2023 году ее предложение о приобретении US Steel проиграло предложению Nippon Steel. И тем не менее Cleeveland-Cliffs, которой не хватает финансовых ресурсов, не прекращает попыток приобрести US Steel по более низкой цене. В Объединенном профсоюзе сталелитейщиков США (USW) большинство тоже составляют работники Cleeveland-Cliffs, и компания с профсоюзом действуют согласованно. Генеральный директор Cleeveland-Cliffs Лоренко Гонкалвес – персона, крайне непопулярная в отрасли. Если US Steel достанется Cleeveland-Cliffs, то не исключены закрытие доменных печей и увольнения, что совсем не по душе трудящимся отрасли.

Если состоится объединение US Steel и Cleeveland-Cliffs, то под ее контролем окажутся 100% доменных печей всех Соединенных Штатов. Производители автомобилей как пользователи продукции сталелитейной отрасли выступают решительно против такого поглощения американской компанией, поскольку в этом случае им придется закупать дороже менее качественную листовую сталь, что скажется на их конкурентоспособности. Свое несогласие высказывает и Торгово-промышленная палата США. Аналогичным образом настроены и американские СМИ.

Что же касается предлагаемого приобретения US Steel японской Nippon Steel, Комиссия по иностранным инвестициям США, которая не стала принимать решение по данному вопросу, оставив его на усмотрение Байдена, на самом деле проголосовала за эту сделку девятью голосами «за» при одном «против», причем против выступила лишь представитель администрации США по вопросам торговли Кэтрин Тай, действовавшая по воле Байдена. Комиссия не смогла принять решения только из-за принципа ее работы, требующего единогласной поддержки. С учетом всех этих фактов, за исключением Cleeveland-Cliffs и профсоюза сталелитейщиков USW, сторонников слияния Nippon Steel и US Steel, в Соединенных Штатах фактически гораздо больше.

Внушающее «сомнения» правительство Исибы

Для того, чтобы сдвинуть вопрос о приобретении американской компании в пользу Nippon Steel, как уже говорилось, необходимо создать в качестве опоры для этой сделки привлекательную «широкую картину», а не углубляться сверх меры в дебаты о проблемах с точки зрения обеспечения безопасности. Но на деле Япония таких шагов не предпринимает. Ничего не выйдет, если полагаться только на чиновников – только политики могут отдавать им распоряжения для того, чтобы представить «более широкую картину». Серьезная работа по привлечению к сотрудничеству автомобилестроительной отрасли для того, чтобы создать условия в пользу сделки с Nippon Steel, невозможна без руководства по принципу «сверху вниз». Но для правительства Исибы в условиях, когда правящие партии находятся в меньшинстве, это очень непросто. И это не может не внушать пессимизма.

Следует хорошенько продумать, в какой момент выложить на стол все имеющиеся козыри. Поскольку ключом к сделке с Трампом выступает возрождение американского производственного сектора, необходимо предпринять что-то такое, что позволило бы попасть точно в эту цель.

Беспокоит то, что правительство Исибы вызывает у Соединенных Штатов подозрительность по поводу «разворота к Китаю», в связи с чем Трамп не слишком стремится иметь с ним дело: телефонная беседа Трампа с Исибой продлилась всего каких-то пять минут. Не к месту и то, что премьер-министр Исиба высказывался о необходимости для Японии «сбалансированной дипломатии Японии между США и Китаем». Поскольку дело идет к визиту премьер-министра в феврале в Соединенные Штаты для проведения саммита, самая важная задача – развеять все эти подозрения. И речь здесь не о Nippon Steel. Раз Япония ведет себя таким образом – приходится констатировать, что подозрения связаны не только с предлагаемой сделкой, но и с обеспечением национальной безопасности.

Неудача с приобретением – серьезный удар для Nippon Steel

План Nippon Steel по приобретению US Steel попал в водоворот событий, связанных с выборами президента Соединенных Штатов, но поскольку прием заявок на приобретение проводился в 2023 году, у Nippon Steel просто не было ни одного варианта действий, который позволил бы избежать влияния президентских выборов.

Тем не менее обращает на себя внимание то, что не все оказались достаточно чувствительны к политической обстановке в Соединенных Штатах. В июле 2024 года компания Nippon Steel привлекла советником бывшего госсекретаря США Майка Помпео. На мой взгляд, это не самое удачное решение. Хотя его привлекли как влиятельную персону со связями как среди республиканцев, так и демократов, во время первого президентского срока Трампа отношения у них были плохими, конфронтационными. Говорят, что Трамп рассердился, когда ему сказали о назначении Помпео.

Лет 25 назад, когда я отвечал за переговоры между Японией и Соединенными Штатами по поводу трений в сталелитейной отрасли, мне довелось работать с Nippon Steel. В те времена эта компания располагала в Соединенных Штатах самыми лучшими кадрами и занималась лоббированием чрезвычайно искусно. Но поскольку впоследствии торговых трений не случалось, возникают подозрения: не утратила ли она способность собирать необходимую информацию? Полагаю, вопрос о назначении советником Помпео следовало бы пересмотреть.

Более того, политическая база нынешнего вице-президента США Джея Ди Вэнса – штат Огайо, вотчина Cleeveland-Cliffs. Как склонить на свою сторону Вэнса? Над этим вопросом тоже требуется хорошенько поработать.

Для компании Nippon Steel неудача в приобретении US Steel станет серьезным ударом по стратегическому управлению. Необходимо продумать резервный вариант на этот случай. Если приобретение невозможно, то речь может пойти о финансовом или технологическом партнерстве, но поскольку рамки такого сотрудничества сильно ограничены, стратегию придется переписать – возможно, перенаправив усилия на поглощение какого-то другого производителя стали.

Нынешняя проблема возникла не из-за политики Соединенных Штатов по отношению к Японии – в конце концов, это только частный случай, вызыванный действиями Cleeveland-Cliffs и профсоюза сталелитейщиков, и нельзя допустить, чтобы данная ситуация становилась типичной. Даже в случае, если проблему решить не удастся, вряд ли она станет препятствующим фактором для японских инвестиций в Соединенные Штаты или приобретения американских компаний. Что касается инвестиций в Соединенные Штаты, американская позиция сводится к тому, что они рады всем, кроме Китая. Хотя на переговорах с Соединенными Штатами по поводу Nippon Steel из стратегических соображений, безусловно, нужно продолжать говорить о том, что «данная ситуация не может не повлиять на японские промышленные круги».

Беседу провёл Мотида Дзёдзи, редакция nippon.com

Фотография к заголовку: Восточно-японское сталелитейное предприятие компании Nippon Steel в районе Касима (AFP/Jiji Press)

