Крупные японские компании повышают зарплату на 5,38%

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Крупнейшие японские компании согласились повысить ежемесячную заработную плату в среднем на 5,38%, или 19 342 йены, в ходе весенних переговоров между работниками и руководством по заработной плате в этом году, показали первые подсчёты Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), опубликованные 22 мая.

Эти результаты показывают большой рост заработной платы второй год подряд после прошлогоднего роста на 5,58%, или 19 480 йен. Рост заработной платы превысил 10 000 йен в течение трёх лет подряд, что является самым продолжительным периодом роста заработной платы с начала 1990-х годов.

Многие компании повысили зарплаты, чтобы бороться с растущей инфляцией и сохранить персонал, сказал представитель Кэйданрэн, крупнейшей в стране группы работодателей. Он отметил, что результаты этого года показали, что тенденция значительного повышения зарплат укореняется.

В подсчёте приняли участие 97 компаний из 17 секторов.

Компании в 10 секторах повышали заработную плату более быстрыми темпами, чем в предыдущем году.

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