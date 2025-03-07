Согласно данным опроса, впервые за 32 года в ходе весенних переговоров с работодателями люди ожидают повышения зарплаты более чем на 6%

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Токио, 6 марта (Jiji Press). Согласно опросу Японской конфедерации профсоюзов (Рэнго), проведенному 6 марта, средневзвешенный показатель повышения заработной платы, которого потребовали 2939 профсоюзов, входящих в конфедерацию, в ходе переговоров между трудящимися и руководством в этом году, составил 6,09%.

Впервые за 32 года средний размер запрашиваемого повышения заработной платы превысил 6 процентов на фоне стремительно растущей стоимости жизни и нехватки рабочей силы.

По состоянию на 3 марта средняя сумма составила 19 244 йен, что на 1638 йен больше, чем в предыдущем году, при этом 2454 профсоюза запросили повышение шкалы заработной платы в среднем на 14 283 йен, или на 4,51 процента.

Среди профсоюзов те, в которых насчитывается менее 300 членов, запросили повышение средней заработной платы на 6,57%, что превышает целевой показатель в 6%, установленный Рэнго для небольших профсоюзов.

«Я почувствовала решимость небольших профсоюзов в этих весенних переговорах, – заявила президент Рэнго Ёсино Томоко на пресс-конференции 6 марта. – Я надеюсь, что требования каждого профсоюза будут полностью удовлетворены».

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