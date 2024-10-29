Лидеры японского бизнеса хотят политических реформ и восстановления доверия

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Токио, 28 октября (Jiji Press). Лидеры японского бизнеса призвали к политическим реформам и усилиям по восстановлению доверия граждан после того, как коалиция во главе с Либерально-демократической партией потеряла большинство на всеобщих выборах 28 октября.

Перспективы администрации премьер-министра Исибы Сигэру стали неясными после сокрушительного поражения пары ЛДП-Комэйто на выборах в Палату представителей, нижнюю палату парламента Японии.

Правящие партии «должны серьёзно отнестись к (результатам), – сказал в своём заявлении Токура Масакадзу, председатель Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн). – Граждане вынесли суровое суждение по вопросам, связанным с политическими фондами».

«Мы искренне надеемся, что политически правильно ориентированная политика будет развиваться в рамках стабильной политической структуры, в центре которой будут ЛДП и Комэйто», – говорится в заявлении.

Ниинами Такэси, председатель Японской ассоциации корпоративных руководителей (Кэйдзай доюкай), в своём комментарии призвал содействовать политическим реформам, включая меры по решению проблем политического финансирования.

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