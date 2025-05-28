В Японии летом предоставят субсидии для снижения потребительских счетов за электроэнергию и газ
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Токио, 27 мая (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что предоставит субсидии для снижения счетов домохозяйств за электроэнергию и городской газ в рамках усилий по смягчению воздействия высоких тарифов президента США Дональда Трампа на внутреннюю экономику.
Правительство потратит 388 миллиардов йен из своих бюджетных резервов на субсидии и другие меры в рамках своих первых фискальных расходов в ответ на тарифы Трампа, поскольку чиновники обеспокоены тем, что торговые меры США окажут давление на японскую экономику.
«Влияние пошлин проявляется в некоторых секторах» экономики, заявил премьер-министр Исиба Сигэру на встрече с чиновниками.
Из общей суммы 288 миллиардов йен будут потрачены на снижение стоимости электроэнергии и городского газа на 3000 йен для среднего домохозяйства в период с июля по сентябрь.
Субсидии составят 2 йены за киловатт-час электроэнергии и 8 йен за кубометр городского газа в июле и сентябре. В августе, когда счета, как правило, растут из-за использования кондиционеров, субсидии будут увеличены до 2,4 йен за киловатт-час электроэнергии и 10 йен за кубометр городского газа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]