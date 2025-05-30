Председатель политсовета ЛДП посетил Кавагути в связи с проблемой курдов — потребует от правительства принятия мер

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Кавагути, префектура Сайтама, 28 мая (Jiji Press) -- Председатель политического совета Либерально-демократической партии Онодэра Ицунори посетил 28 мая город Кавагути в префектуре Сайтама, где происходят столкновения между курдскими жителями и местным населением.

Онодэра осмотрел мусорные площадки, где стала проблемой незаконная свалка отходов. После этого он заявил журналистам, что партия подготовит предложения по вопросам, связанным с иностранцами, и потребует от правительства принятия необходимых мер.

Онодэра также встретился с мэром Окуноки Нобуо и другими городскими чиновниками. Городские власти сообщили, что иностранцы без права на трудоустройство работают незаконно. «Порядок является основой общества сосуществования. Мы не намерены сосуществовать с иностранцами, которые не соблюдают порядок и правила», — заявил Онодэра.

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