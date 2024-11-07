Будет ли конец всплеску риторики ненависти к курдам, проживающим в Японии в префектуре Сайтама?

Демонстрации с целью выразить неприятие по отношению к курдам, проживающим в городах Кавагути и Вараби префектуры Сайтама, становятся все более шумными, а порочащие сообщения, распространяемые в социальных сетях – все более резкими. Эта статья написана по материалу, собранному в общине проживающих в Японии курдов, и посвящена положению дел и обстоятельствам, связанным с этой риторикой ненависти.

Почему Япония?

«Почувствовал, что пахнет миром».

Так описал первое впечатление в момент, когда ступил на японскую землю, 38-летний Кемаль Иси. Он – курд из Турции, а в Японию приехал в 2004 году, спасаясь от дискриминации в своей стране.

Курдов называют «крупнейшим народом без собственной страны». Обладая самобытным языком и культурой, курды в основном населяют горный пояс, который охватывает Турцию, Сирию, Иран и Ирак, и в каждой из этих стран они подвергаются преследованиям и дискриминации, из-за чего немало курдов вынуждены жить вдали от своих родных мест.

Правительство Турции, реализуя политику ассимиляции, отрицает сам факт наличия курдского народа, и даже курдский в этой стране запрещен вот уже многие годы. На протяжении 1980-х и 1990-х годов турецкие власти подавляли военной силой Рабочую партию Курдистана (РПК), развернувшую вооруженную борьбу за политические и другие права курдов; одновременно усилилось и давление на простых обывателей-курдов. Покинувшие Турцию из-за дискриминации и преследований курды стали жить в городах Кавагути и Вараби в южной части префектуры Сайтама примерно с первой половины 1990-х годов.

В Турции курд, даже если он не является членом РПК, будучи призван в армию, оказывается вынужден сражаться против своих собратьев-курдов. Многие курды из Турции обращают свои взоры на Японию, веря в нее как в струну, где нет войн и дискриминации. Этому способствует и обоюдный режим между двумя странами, не требующий получения визы для краткосрочного пребывания граждан друг друга. Иси – один из таких поверивших.

Решив жить в Японии, он трудился не покладая рук, и теперь имеет официальный статус, позволяющий проживать в стране, будучи хозяином компании по сносу зданий и ресторана турецкой кухни.

Но в последнее время день за днем его лишают сна беспокойство и гнев. Причина – проходящие практически ежедневно демонстрации под лозунгами неприятия и дискриминации курдов. Этими выступлениями заправляют те же люди, кто ранее развертывал в других префектурах движение неприятия по отношению к проживающим в Японии корейцам. Размахивая японскими флагами и военными знаменами, демонстранты громко призывают курдов убираться вон.

В социальных сетях разлетаются порочащие сообщения и риторика ненависти. В первую очередь это фейки в духе «Курды пытаются захватить Японию». «Курды то и дело убивают и увечат людей», а кроме того попытки разжечь ненависть призывами «Убьем их!», «Объявим на курдов охоту!» и т. п.

В ресторан, который держит Иси, однажды заявился один из ютуберов и устроил такой скандал, что пришлось вызывать полицию. Место, находится заведение, очень оживленное, и временами, когда не хватает мест на автомобильных парковках, нерадивые водители паркуют машины прямо на дороге. Но если Иси пытается делать замечания за такое поведение, водители начинают громко заявлять, что подвергаются нападению.

Когда работник ресторана попытался воспрепятствовать съемке, которая велась без разрешения, и случайно коснулся руки, которой снимавший держал смартфон, тот разразился громкими криками: «Ты попытался нанести ущерб моему имуществу!», «Убирайся, ты, курд!», «Вы мусор, вон из Японии!»

В ресторан и сейчас без конца звонят недоброжелатели, чтобы выразить свою неприязнь. Немало и таких, кто специально приходит к ресторану, чтобы снять на свой смартфон «обстановку», и прокомментировать, не скупясь на риторику ненависти. Приезжают даже «экспедиционные команды» из Токио.

«Стало быть, мы для них – мусор», – сокрушается Иси. Теперь ему явно не кажется, что в Японии «пахнет миром».

Японцы поручают работу, за которую не склонны браться сами

Пятидесятичетырехлетнего Мэмэтта Таси называют «первым из поселившихся в Кавагути».

В 1993 году, спасаясь от дискриминации, он покинул Турцию и без посторонней помощи добрался до Японии. Когда Таси приехал из аэропорта Нарита на Токийский вокзал и совсем растерялся, не владея языком и не зная, куда же ему направиться дальше, к нему обратился проходивший мимо пакистанец. Он-то и предложил Таси пожить в квартире в его собственном доме в городе Кавагути.

«Поэтому я и оказался здесь. Чтобы прокормиться, работал как безумный. Чинил канализацию, строил, сносил дома – в общем, делал ту работу, за которую не склонны браться японцы».

Получив законный статус пребывания в стране, он преуспел как предприниматель, занимаясь сносом зданий. Именно рассчитывая на поддержку этого человека, в город Кавагути захотели приехать другие курды, произошло что-то наподобие цепной реакции, приезжающих становилось все больше, и возник своего рода анклав. Те, кто работал в фирме Таси или на японских предпринимателей, один за другим становились на ноги и открывали собственное дело, и сейчаст в южной части префектуры Сайтама насчитывается (включая индивидуальных предпринимателей) почти 200 принадлежащих курдам компаний по сносу зданий. На этой отрасли все сильнее сказывается старение японского населения, и теперь без курдов стало просто не обойтись.



На сносе здания, которым занимаются курдские предприниматели (снимок предоставлен Ясудой Коити)

Даже у Таси, который прожил в Японии более 30 лет, каждый день теперь «полон одних тревог».

Когда Таси направляется куда-нибудь на машине своей компании, из автомобиля, едущего по соседней полосе, могут прокричать: «Курды, катитесь восвояси!», а то и вовсе обозвать «террористом». Сотрудники компании то и дело сетуют, что когда они работают на стройке, от прохожих то и дело приходиться слышать: «Убирайтесь в свою страну!»

Сыну Таси, которого зовут Тэфики, 33 года, он держит у станции Вараби ресторанчик курдской кухни под названием «Счастливый кебаб», и тот тоже подвергается ущербу.



Ресторан «Счастливый кебаб» (снимок предоставил Ясуда Коити)

Ненавистники звонят по телефону, а также ведут в ресторане без разрешения съемку на смартфоны, после чего выкладывают на веб-сайты видеохостинга ролики, снабженные субтитрами с риторикой ненависти. Ресторан находится рядом со станцией Вараби, и чтобы привлечь клиентов хозяин дает рекламу для размещения в составах поездов и салонах привокзальных автобусов. В ответ ненавистники звонят в железнодорожную и автобусные компании и требуют «немедленно убрать» рекламу.

Но и этим дело не ограничивается. Объектом скрытой съемки становятся курдские дети, играющие в парке, а также курдские семьи во время покупок в шоппинг-моле.

«Мы становимся объектом неприязни в самой обычной жизни. До каких же пор это будет продолжаться?» – взволнованно вопрошает Тэфики.

«Открытие» существования курдов

Одним из поводов для неприязни к курдам называют поправки в Закон об иммиграционном контроле, отмечает Нукуи Тацухиро, президент общества помощи «Вместе с курдами» в городе Вараби:

«В прошлом году, когда эти поправки обсуждались в парламенте, дебаты привлекли внимание к тому факту, что существует большое количество курдов, которые обращаются за предоставлением статуса беженца. В сообщениях СМИ, связанных с этим обстоятельством, в числе прочих поднимался и вопрос о наличии среди курдов тех, чье пребывание в стране не соответствует правилам. По-видимому, это особенно подстегнуло всех тех, кто неприязненно относится к беженцам и мигрантам».

Курды, которые, по словам Нукуи, «долгое время вообще никого не интересовали», стали «открытием» для японского общества в ходе парламентских дебатов о поправках в иммиграционное законодательство. Это привело к выплеску ксенофобии, гнездящейся в японском обществе. В социальных сетях резко активизировались те, кто пишет посты ненависти в адрес курдов – они стали выражать поддержку поправкам в иммиграционное законодательство, облегчающим для властей принудительную высылку соискателей статуса беженца обратно на родину.

Конечно, и в городе Кавагути, и в других местах не обходится без проблем с обывателями-японцами по поводу выброса мусора или житейского шума, мешающего окружающим. Случались и проблемы в связи с преступлениями, совершенными курдами, в частности, с гибелью человека в аварии, при которой водитель не имел водительских прав и т. п.

В июне 2023 года Законодательное собрание города Кавагути приняло резолюцию с призывом «усилить борьбу с преступлениями, совершаемыми отдельными иностранными гражданами» и направило его центральному правительству и властям префектуры. Хотя в документе не говорится непосредственно «курды», он создает впечатление того, что город превращается в «зону беззакония» именно из-за курдов.

В самый неудачный момент на следующий месяц случился инцидент с большим переполохом из-за того, что группа курдов устроила потасовку на автостоянке одной из больниц в городе Кавагути. Из-за женщины между мужчинами-курдами произошел конфликт, после которого обоих участников доставили в одну и ту же больницу, а их друзья и родственники столкнулись и устроили громкую потасовку прямо перед больницей.

Этот инцидент получил широкое освещение в ряде СМИ, что еще более накалило риторику ненависти в социальных сетях. Одновременно люди, относящиеся к курдам с неприязнью, стали чаще выходить на демонстрации с требованиями «изгнать» курдов из страны.

«Если судить только по интернету, то можно подумать, что города Кавагути и Вараби – это нечто наподобие мира, описываемого в фильмах про «Безумного Макса» – захваченная курдами земля, где ключом бьет насилие», – констатирует Нукуи.

Подавляющее большинство арестованных правонарушителей – японцы

Но если вы отправитесь в Кавагути или Вараби, то увидите, что там идет своим чередом обычная будничная жизнь, далекая от сцен из «Безумного Макса». Заметно только наличие людей с иностранными корнями. Так, к примеру, численность проживающих в городе Кавагути иностранцев примерно за 20 лет увеличилась с 14 679 человек (в 2004 году) более чем вдвое до 39 553-х в (2023-м). Но курды составляют лишь незначительную часть этого общего количества – их насчитывается около 1 200 человек. Вместе с тем за этот же период количество известных уголовных преступлений резко сократилось с 16 314 случаев до 4 437-ми. Число арестованных полицейским управлением Кавагути за прошлый год составило 1 313 человек. Из них граждан Японии 1129 человек, то есть подавляющее большинство арестованных - японцы.

Когда в поиске материалов для этой статьи я обратился в мэрию города Кавагути, мне сказали: «Мы не считаем, что иностранцы совершают как-то особенно много преступлений». А затем заметили:

«Конечно, фактом является то, что у иностранцев случаются проблемы с жителями-японцами по поводу громкого шума или соблюдения правил выброса бытового мусора». Именно поэтому мы создали многоязычный портал-вебсайт для иностранцев, на котором разъясняются правила проживания, а затем напечатали и распространяем повсеместно по городу карточки с QR-кодом, по которому можно перейти на этот сайт – в общем, решаем задачу сосуществования в мультикультурной среде».

С другой стороны, один из работников признался:

«Может быть, это связано с влиянием социальных сетей, но в мэрии изо дня в день не прекращаются телефонные звонки в духе: «Выгоните курдов» или «Почему наши налоги тратят на курдов?» При этом есть основания полагать, что многие из звонящих живут за пределами нашего города. Бывает, что весь день напролет только и делаешь, что отвечаешь на подобные звонки».

Как те, кто размещают в соцсетях фейки на тему «Кавагути – зона беззакония», так и те, кто не прекращают звонить по телефону, чтобы излить свою неприязнь, и те, кто занимаются незаконной съемкой в ресторанах, которые держат курды, по большей части, видимо, живут отнюдь не в данной местности. Более того, практически все участники демонстраций для выражения ненависти – это тоже «экспедиционные команды», приезжающие в город извне.

Двадцатого августа текущего года в Окружную прокуратуру Сайтама было направлено дело 30-летнего мужчины, который размещал на веб-сайте уже упоминавшейся группы поддержки «Вместе с курдами» излияния ненависти, в том числе призывы «Убить всех курдов и скормить их свиньям». Как оказалось, и он из Токио.

Конечно, некоторые из местных жителей тоже настроены критически по отношению к курдам.

При подготовке этого материала они жаловались: «Нет житья от шума двигателей их автомобилей», «Эти люди невероятно шумные», «Боязно, когда они собираются толпой у какого-нибудь из местных круглосуточных минимаркетов». Некоторых курдов – хотя, как отмечалось выше, не столь уж многих, арестовывают за совершение преступлений. А поскольку среди проживающих курдов имеются и те, кто находится в стране в нарушение правил пребывания, в частности, условно выпущенные (лица, чья заявка на получение статуса беженца находится на рассмотрении властей, временно выпущенные из иммиграционного изолятора без статуса, разрешающего пребывание в стране), то люди склонны связывать эти факты с проблемами общественного порядка.

Однако отметим еще раз: подавляющее большинство преступных деяний в данном районе совершают японцы. К тому же, даже при наличии проблемы с точки зрения правопорядка в случаях, когда человеку не подтверждают статус беженца и он вынужден находиться в стране в нарушение правил, это не может и не должно служить основанием, позволяющим риторику ненависти.

Объект дискриминации то и дело меняется

Неприязнь по отношению к курдам распространилась настолько широко, что стала обращать на себя внимание, примерно год назад. До тех пор объектом неприязни как в Кавагути, так и в других местах, выступали китайцы, в отношении которых недоброжелатели тоже писали в сетях посты с требованиями «убиратся» и призывами «избавиться», а также устраивали митинги и демонстрации за изгнание.

А изначально целью такой деятельности были живущие в Японии корейцы. В какой-то момент их сменили китайцы, а потом и курды. Дискриминирующей деятельностью занимаются одни и те же люди, а объект дискриминации то и дело меняется. Не изменяются замыслы тех, кто этим занимается – своим очернительством они стремятся навредить какому-то определенному народу риторикой ненависти.

На днях, занимаясь подготовкой этого материала, я вместе с предпринимателем-курдом отправился к месту, где он сносит здание. Его подход к работе оказался более тщательным и аккуратным, чем можно было себе представить – в числе прочего он особо заботился о том, чтобы не дать разлетаться пыли, способной досаждать живущим по соседству. А затем, когда мы возвращались на грузовике с места работы из-за пределов префектуры, произошло вот что. Грузовик мчался по скоростной дороге, когда сидевший за рулем президент компании К недовольно заметил:

«Возвращаться в Кавагути стало грустно. Раньше, стоило завидеть знакомые улицы Кавагути, на душе становилось спокойно. Ведь это город, где меня ждут семья и друзья. А теперь приходится тревожиться. В момент возвращения осознаешь, что являешься курдом. Вы боитесь курдов? А вот я боюсь дискриминации».

Если кому-то сейчас и страшно по-настоящему, так это курдам.

Фотография к заголовку: Демонстрация ненависти у железнодорожной станции Вараби в префектуре Сайтама (сентябрь 2024 г., снимок предоставил Ясуда Коити)

Статьи по теме