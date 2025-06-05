Японская общественная группа добивается принятия правительством мер против онлайн-рекламы сексуального характера

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Токио, 4 июня (Jiji Press). Японская общественная группа подала в Агентство по делам детей и семей петицию с просьбой принять меры, выходящие за рамки полномочий агентства, против сексуального контента в онлайн-рекламе.

Группа, которая стремится блокировать сексуальную рекламу в интернете, утверждает, что такая реклама должна быть недоступна для тех, кто не хочет её видеть. Группа заявила, что собрала онлайн более 100 000 подписей в поддержку своего дела.

Поскольку регулирование со стороны правительства может нарушить свободу слова, группа предлагает в качестве решения саморегулирование со стороны рекламодателей и других заинтересованных сторон.

«Мы хотим, чтобы правительство заняло позицию, что сексуальная реклама является проблематичной», – заявил на пресс-конференции лидер группы, участвующий в кампании под псевдонимом Кагава Кё, предложив в качестве меры заблаговременное предупреждение перед началом показа такой рекламы.

Некоторые законодатели назвали такую ​​рекламу проблемой, в том числе на заседании Бюджетного комитета Палаты советников, верхней палаты парламента, в марте. В ответ на это министр по вопросам политики в отношении детей Михара Дзюнко заявила, что правительство представит примерный план правительственных мер к лету.

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