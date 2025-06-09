Представителям прессы показали тематический парк Junglia Okinawa
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Накидзин, префектура Окинава, 7 июня (Jiji Press). Прессе частично показали крупный тематический парк Junglia Okinawa, открытие которого запланировано на 25 июля. Парк расположен в северной части главного острова префектуры Окинава на юге Японии.
Тематический парк площадью около 60 гектаров, расположенный между городом Наго и деревней Накидзин, был построен в соответствии с концепцией «природы и роскоши».
Его символ – дерево Джунглия высотой 14,5 метров и диаметром 12 метров. На нем представлены такие характерные деревья Окинавы, как баньяны и Erythrina variegata.
Ещё одной достопримечательностью является Infinity Spa, где посетители могут любоваться захватывающим видом на прекрасные леса и небо.
В парке Junglia Okinawa также есть транспорт, позволяющий посетителям скользить по природным окрестностям, и аттракцион, посетителей которого как будто бы преследует динозавр.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]