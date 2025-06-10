В Японии в регионах Тюгоку, Кинки и Токай начался сезон дождей

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Токио, 9 июня (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство сообщило, что сезон дождей, вероятно, начался в западных регионах Тюгоку и Кинки и центральном регионе Токай, он начался на три дня позже, чем в среднем.

Сезон дождей начался на 11 дней раньше, чем в предыдущем году, в Тюгоку, на восемь дней раньше в Кинки и на 12 дней раньше в Токай.

Между тем, 8 июня агентство сообщило, что сезон дождей начался в северной части юго-западного региона Кюсю и западном регионе Сикоку.

Он начался на четыре дня позже обычного в северном Кюсю и на три дня позже на Сикоку, и в обоих регионах на девять дней раньше, чем в прошлом году.

8 июня агентство также сообщило, что сезон дождей завершился в префектуре Окинава, что соответствует рекорду региона 2015 года, когда было отмечено самое раннее завершение с момента начала ведения статистики в 1951 году.

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