Железнодорожная компания JR East пустит новый ночной экспресс в 2027 году
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Токио, 10 июня (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. (JR East) сообщила, что весной 2027 года введёт в эксплуатацию новый ночной экспресс.
Существующий экспресс E657 будет адаптирован для ночных перевозок и предложит ряд отдельных купе для одного-четырёх человек, все с удобными полностью раскладывающимися сиденьями.
Поезд будет окрашен в два оттенка синего цвета, напоминая «синие поезда» – ночные спальные поезда, ранее курсировавшие в Японии.
JR East не будет эксплуатировать новый поезд регулярно. Он будет курсировать между столичным районом Токио и северной частью северо-восточного региона Тохоку в соответствии с сезоном.
«Мы хотим сохранить воспоминания о спальных поездах и предложить новый способ путешествовать», – заявил на пресс-конференции президент и генеральный директор JR East Кисэ Ёити.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]