Премьер-министр Исиба выразил нежелание снижать потребительский налог

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру в ходе парламентских дебатов с лидерами оппозиционных партий продемонстрировал нежелание снижать потребительский налог.

«Я не могу согласиться» с требованиями оппозиции о снижении налога на потребление, заявил Исиба.

Лидер Конституционно-демократической партии Японии Нода Ёсихико обратился к Исибе с просьбой поддержать предложение его партии о предварительном снижении ставки налога на потребление продуктов для питания до нуля.

Но Исиба указал, что доходы от налога на потребление служат финансовым источником социального обеспечения. «Я не думаю, что мы должны относиться к важному налогу на потребление так легкомысленно».

Он также занял осторожную позицию в отношении снижения налога на бензин, заявив, что те, кто предлагает это, «должны представить альтернативные финансовые ресурсы».

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