Япония пересмотрит систему освобождения от налога на потребление для иностранных гостей

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Япония рассматривает возможность пересмотра системы освобождения от уплаты налога на потребление для приезжих из-за рубежа, чтобы предотвратить перепродажу внутри страны товаров, купленных без уплаты налога.

Правительство и правящий лагерь Либерально-демократической партии планируют изменить систему безналоговых платежей на такую, которая будет возвращать налог после подтверждения того, что туристы действительно увозят купленные товары с собой, покидая Японию.

Ожидается, что подробная информация о новой системе, включая сроки её запуска, будет включена в ежегодный пакет реформ налоговой системы на 2025 финансовый год, который будет принят ближе к концу этого года.

Потребительский налог взимается с товаров и услуг, используемых внутри страны. Товары, которые туристы вывозят из Японии, освобождаются от налога, а те, которые предназначены для внутреннего потребления или перепродажи, должны облагаться налогом.

Японская система уникальна тем, что позволяет совершать покупки по ценам без учёта налога на потребление. Посетители могут вычесть налог в магазинах беспошлинной торговли, предъявив удостоверение личности, например паспорт. Японская таможня проверяет, действительно ли они везут домой то, что купили, изучая записи о покупках, предоставленные магазинами беспошлинной торговли.

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