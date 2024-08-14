Япония пересмотрит систему освобождения от налога на потребление для иностранных гостей
НовостиПолитика Общество Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 августа (Jiji Press). Япония рассматривает возможность пересмотра системы освобождения от уплаты налога на потребление для приезжих из-за рубежа, чтобы предотвратить перепродажу внутри страны товаров, купленных без уплаты налога.
Правительство и правящий лагерь Либерально-демократической партии планируют изменить систему безналоговых платежей на такую, которая будет возвращать налог после подтверждения того, что туристы действительно увозят купленные товары с собой, покидая Японию.
Ожидается, что подробная информация о новой системе, включая сроки её запуска, будет включена в ежегодный пакет реформ налоговой системы на 2025 финансовый год, который будет принят ближе к концу этого года.
Потребительский налог взимается с товаров и услуг, используемых внутри страны. Товары, которые туристы вывозят из Японии, освобождаются от налога, а те, которые предназначены для внутреннего потребления или перепродажи, должны облагаться налогом.
Японская система уникальна тем, что позволяет совершать покупки по ценам без учёта налога на потребление. Посетители могут вычесть налог в магазинах беспошлинной торговли, предъявив удостоверение личности, например паспорт. Японская таможня проверяет, действительно ли они везут домой то, что купили, изучая записи о покупках, предоставленные магазинами беспошлинной торговли.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японию за первое полугодие 2024 года прибыло 17,78 миллиона посетителей из-за рубежа: только за июнь число иностранных туристов составило 3,135 миллиона
- Правительство Японии будет способствовать развитию туризма в пострадавших от землетрясения районах
- Вид на гору Фудзи в японском городе закрыли экраном из-за чрезмерного наплыва туристов
- Наплыв иностранных туристов в период цветения сакуры: впервые число иностранных посетителей Японии превысило 3 миллиона за месяц