Наплыв иностранных туристов в период цветения сакуры: впервые число иностранных посетителей Японии превысило 3 миллиона за месяц

Всё больше людей стремятся с приходом весны полюбоваться цветущей сакурой в Японии, и с каждым годом туристический спрос в сезон цветения растёт. В марте 2024 года число посетителей Японии превысило уровень, существовавший до коронавируса, и в страну приехало более 3 миллионов человек.

Превышение докоронавирусного уровня

Оценочное количество иностранных гостей Японии в марте 2024 года, по данным Национальной туристической организацией Японии, составило 3 081 600, что на 69,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Ранее рекордный уровень посетителей наблюдался в июле 2019 года, тогда за месяц приехало 2 991 189 человек, и сейчас этот показатель впервые превысил отметку в 3 миллиона человек за месяц.

С каждым годом туристический спрос на посещение Японии в сезон цветения сакуры растёт. Быстрое падение курса йены также способствовало росту спроса, и число посетителей из Южной Кореи, Тайваня и западных стран значительно увеличилось по сравнению с тем, что было до пандемии коронавируса.

Правительство поставило цель до 2025 года повысить годовое число иностранных посетителей до уровня выше рекордного, который был достигнут в 2019 году, до коронавируса, и составил 31,88 миллиона человек, но с нынешними темпами эта цель может быть достигнута уже в 2024 году.

Наибольшее количество людей приезжало из Южной Кореи (663 100 чел.). Далее следуют Тайвань (484 400 чел.) и Китай (452 400 чел.). Число посетителей из Китая восстановилось до 65% от допандемического уровня. Из США приехало 290 100 человек, что на 64,3% больше, чем до пандемии, из Филиппин – 78 800 человек, на 63,2% больше.

Кроме того, по данным Японского агентства по туризму, сумма, потраченная иностранными гостями в Японии в период с января по март 2024 года, составила 1750,5 млрд йен, что является самым высоким показателем расходов за квартал. Сумма потребления на человека составила 208 760 йен. Вероятно, это связано с увеличением средней продолжительности пребывания, а также с низким курсом йены и ростом цен в Японии.

Больше всего в пересчёте на одного человека тратили посетители из Австралии, в среднем 373 000 йен. Далее следуют Великобритания (367 000 йен) и Испания (352 000 йен).

Фотография к заголовку: Множество иностранных туристов на Гиндзе в Токио, 14 апреля 2024 г. (Jiji Press)

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