В парке студии Гибли в префектуре Айти открыты все парковые зоны

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Нагакутэ, префектура Айти, 16 марта (Jiji Press). Парк Гибли, тематический парк в центральной Японии, воспроизводящий миры анимационных фильмов Studio Ghibli Inc., был полностью открыт для публики с добавлением новой, пятой зоны «Долина ведьм».

Тематический парк в Нагакутэ, префектура Айти, состоит из пяти зон. С ноября 2022 года поэтапно открывались другие четыре зоны парка, в которых расположены аттракционы, посвящённые таким фильмам, как «Мой сосед Тоторо» и «Шёпот сердца».

Правительство префектуры теперь ожидает, что парк будет привлекать около 1,8 миллиона посетителей в год.

В новом районе самой большой зоны «Долина Ведьм» пекарня «Гутёкипанъя» из фильма «Служба доставки Кики» на самом деле продаёт хлеб. Замок Хаула, описанный в «Ходячем замке Хаула», частично движется и извергает дым. На территории также есть карусель и аттракцион для детей с летающим аппаратом.

По предварительному заказу доступны три типа билетов. Билет Ghibli Park O-Sanpo Day Pass Premium, который даёт посетителям доступ ко всем пяти зонам и всем объектам, стоит 7300 йен для взрослых и 3650 йен для детей в возрасте от 4 до 12 лет в будние дни и 7800 йен для взрослых и 3900 йен для детей в выходные и праздничные дни.

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