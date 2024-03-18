В парке студии Гибли в префектуре Айти открыты все парковые зоны
НовостиОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нагакутэ, префектура Айти, 16 марта (Jiji Press). Парк Гибли, тематический парк в центральной Японии, воспроизводящий миры анимационных фильмов Studio Ghibli Inc., был полностью открыт для публики с добавлением новой, пятой зоны «Долина ведьм».
Тематический парк в Нагакутэ, префектура Айти, состоит из пяти зон. С ноября 2022 года поэтапно открывались другие четыре зоны парка, в которых расположены аттракционы, посвящённые таким фильмам, как «Мой сосед Тоторо» и «Шёпот сердца».
Правительство префектуры теперь ожидает, что парк будет привлекать около 1,8 миллиона посетителей в год.
В новом районе самой большой зоны «Долина Ведьм» пекарня «Гутёкипанъя» из фильма «Служба доставки Кики» на самом деле продаёт хлеб. Замок Хаула, описанный в «Ходячем замке Хаула», частично движется и извергает дым. На территории также есть карусель и аттракцион для детей с летающим аппаратом.
По предварительному заказу доступны три типа билетов. Билет Ghibli Park O-Sanpo Day Pass Premium, который даёт посетителям доступ ко всем пяти зонам и всем объектам, стоит 7300 йен для взрослых и 3650 йен для детей в возрасте от 4 до 12 лет в будние дни и 7800 йен для взрослых и 3900 йен для детей в выходные и праздничные дни.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В парке Гибли открыта новая зона – Долина ведьм
- В парке Гибли посетители смогут прокатиться на электромобилях-котобусах
- Фильм Миядзаки Хаяо «Мальчик и цапля» получил премию BAFTA в категории анимационного кино
- «Мальчик и цапля» претендует на «Оскар» в категории анимации
- Фильм «Мальчик и цапля» Миядзаки Хаяо получил «Золотой глобус»
- Анимационный фильм Миядзаки Хаяо «Мальчик и цапля» возглавил кассовые сборы выходного дня в Северной Америке
- «Как вы будете жить?»: книга, вдохновившая Миядзаки Хаяо на создание фильма «Мальчик и цапля»
- «Мальчик и цапля»: Миядзаки Хаяо увлекает зрителей в мир историй
- На экраны выходит новый фильм Миядзаки Хаяо: обзор кассового успеха предыдущих фильмов студии Ghibli
- Какие фильмы студии Ghibli больше всего любят в Японии? Результаты опроса
- В ноябре 2022 года откроется «Парк Гибли» в Айти: миры Лапуты и Тоторо
- Миядзаки Хаяо и его наставник Оцука Ясуо: 58 лет в мире аниме
- Студия «Гибли» вчера, сегодня и завтра
- Возрождение «Студии Гибли»: первый полнометражный 3D-фильм «Ая и ведьма» от Миядзаки Горо и другие новости
- Будущее японских аниме
- Фотографии из музея студии «Гибли» в Митаканомори
- Тема природы в мировоззрении Хаяо Миядзаки – взгляд сквозь призму паназиатизма