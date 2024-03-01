В парке Гибли посетители смогут прокатиться на электромобилях-котобусах

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Новые электромобили в форме «котобуса» из фильма «Мой сосед Тоторо» будут использоваться для перевозки посетителей парка Гибли с марта 2024 года.
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27 февраля электромобили в форме «котобуса» из фильма Миядзаки Хаяо «Мой сосед Тоторо» были представлены в парке Гибли в Нагакутэ, префектура Айти. Автомобили были разработаны совместным предприятием SoftBank и Toyota.

Начиная с 16 марта они будут курсировать между зонами «деревня Мононокэ» и «лес Дондоко» тематического парка. 10-минутная поездка обойдется в 1000 йен (500 йен для детей).

[Авторские права The Jiji Press, Ltd. Переведено и отредактировано Nippon.com]

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