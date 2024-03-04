В парке Гибли открыта новая зона – Долина ведьм
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Нагакутэ, префектура Айти, 28 февраля (Jiji Press). 28 февраля в парке Гибли представителям СМИ представили новую территорию – Долину ведьм, воспроизводящую миры «Службы доставки Кики» и других фильмов студии Ghibli Inc. в тематическом парке в городе Нагакутэ в центральной Японии.
Запуск зоны «Долина ведьм», запланированный на 16 марта, ознаменует полное открытие в Нагакутэ, префектура Айти, тематического парка, который состоит из пяти зон, посвященных фильмам этого японского анимационного центра.
В новом районе, самом большом из пяти, царит атмосфера с европейскими нотками, там есть Резиденция Окино, где воспитывалась главная героиня из «Службы доставки Кики», и пекарня «Гутёкипанъя», которая изображена в фильме.
Также в этом районе находится похожий на живое существо Замок Хаула высотой около 20 метров, описанный в «Ходячем замке Хаула».
Другие особенности территории Долины Ведьм – карусель, украшенная транспортными средствами, животными и другими изображениями из фильмов Ghibli, а также поездку на Летающей машине для детей.
[Авторские права The Jiji Press]
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