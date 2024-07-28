В Японию за первое полугодие 2024 года прибыло 17,78 миллиона посетителей из-за рубежа: только за июнь число иностранных туристов составило 3,135 миллиона

В последнее время поздно вечером в токийском метро часто можно увидеть весёлых иностранных туристов, которые возвращаются в свои отели после ночной прогулки по Токио. Число иностранных гостей, посетивших Японию за первую половину 2024 года, превысило аналогичный показатель 2019 года, до пандемии коронавируса, и достигло рекордного уровня.

Рекордные показатели роста числа иностранных посетителей – на 1 млн человек больше, чем в первом полугодии 2019 года

По оценкам Национальной туристической организации Японии, число иностранных посетителей Японии в июне составило 3 135 600 человек, что на 51,2% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и на 8,9% больше, чем в июне 2019 года, до пандемии коронавируса. Это рекордный максимальный показатель за один месяц, и рекордные максимумы обновляются четыре месяца подряд. В результате совокупный показатель за первое полугодие 2024 года составил 17 777 200, что более чем на 1 миллион больше предыдущего максимума в первой половине 2019 года.

По странам и регионам в июне наибольшее количество людей приехало из Южной Кореи (703 300 человек), за ней следовали Китай (660 900 человек), Тайвань (574 500 человек) и США (296 400 человек). В июне зафиксирован рекордный максимум приезжающих из Южной Кореи, обусловленный увеличением количества рейсов на региональных маршрутах, и спрос на туры в Японию в июне достиг рекордных максимумов на 18 из 23 основных рынков. Достигнут новый рекорд числа посетителей из Тайваня и США за один месяц.

Правительство поставило цель к 2025 году превысить предыдущий рекордный уровень числа посетителей 2019 года в 31,88 миллиона человек. В нынешнем темпе этой цели можно будет достигнуть уже в 2024 году.

Фотография к заголовку: Толпы иностранных туристов на Дотомбори (Jiji Press)

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