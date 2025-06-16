В Японии рассматривают систему регистрации для населения, связанного с сельскими районами

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Токио, 15 июня (Jiji Press). Правительство Японии в рамках усилий по возрождению сельских сообществ планирует создать систему регистрации, связывающую местные органы власти с так называемым «связанным населением», или нерезидентами, которые постоянно взаимодействуют с региональными территориями.

Система, в рамках которой люди будут регистрировать свои связи с муниципалитетами с помощью приложения для смартфона, направлена ​​на поощрение жителей городских районов играть активную роль в сельских сообществах в условиях сокращения населения.

В 2014 году под руководством премьер-министра Абэ Синдзо Япония начала реализацию программы регионального возрождения с целью остановить сокращение численности населения, а также стимулировать миграцию в сельские районы для решения проблемы чрезмерной концентрации людей в районе Токио.

Однако стимулировать людей переехать оказалось непросто, поэтому некоторые местные органы власти приняли меры, направленные на увеличение числа людей, которые не мигрируют, но более тесно связаны с регионами, чем туристы.

В 2017 году в г. Хида, префектура Гифу, был создан фан-клуб города. Его члены получают скидки в местных магазинах и отелях.

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