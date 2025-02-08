За 2024 год приток населения в Токио составил 79 000 человек: столица привлекает молодёжь, наблюдается отток пожилого населения

Пандемия COVID-19 привела к распространению удалённой работы, и казалось, что концентрация работников в городах снизится, однако Токио снова становится местом, которое привлекает молодёжь из других регионов. Разрыв в структуре населения между городскими и сельскими районами продолжает увеличиваться.

Согласно отчёту о движении населения, составленному на основе базового регистра жителей за 2024 год, опубликованному Министерством внутренних дел и коммуникаций, разница между количеством переехавших в Токио и выехавших из него составила 79 285 человек, что на 11 000 больше, чем в 2023 году.

В 2021 году, в разгар пандемии COVID-19, число переезжающих в Токио сократилось до 5433 человек, что является самым низким показателем с момента появления сопоставимых данных в 2014 году. Однако по мере нормализации социально-экономической активности Токио вновь обрёл былую привлекательность и рост фиксировался в течение трёх лет подряд с 2022 года. В частности, в 2021 году отток из 23 специальных районов Токио составил 14 828 человек, но в 2022 году в них наблюдался приток в 21 420 человек, в 2023 году – 53 899 человек, а в 2024 году — 58 804 человека, что соответствует уровню, существовавшему до эпидемии COVID.

Что касается префектур за пределами Токио, то чистый приток людей наблюдался только в шести префектурах: Канагава – 26 963 человека, Сайтама – 21 736 человек, Осака – 16 848 человек, Тиба – 7859 человек, Фукуока – 4160 человек и Яманаси – 82 человека.

Больше всего людей переезжало из других префектур в Хиросиму – 10 711 человек, далее следуют префектуры Айти – 7292 человека, Хёго – 7287 человек, и Сидзуока – 7271 человек.

Данные по трём основным мегаполисам показывают, что в районе Токио (преф. Токио, Сайтама, Тиба и Канагава) приток составил 135 843 человека. Если рассматривать число чистого притока по возрастным группам с шагом в пять лет, то наибольшее число было в возрастной группе 20-24 лет (86 908 человек), далее следуют возрастная группа 25-29 лет (32 065 человек) и 15-19 лет (20 827 человек). С другой стороны, среди оттока наибольшее число уехавших было в возрастной группе 60-64 лет (4544 человека), за ней следовали люди 55-59 лет (3239 человек) и 65-69 лет (3030 человек). Предполагают, что это отражает образ жизни людей, которые покидают свои родные города и переезжают в Токио, чтобы продолжить образование или найти работу, а затем возвращаются в свои родные города или переезжают в пригороды по достижении пенсионного возраста.

В район Осаки (включая префектуры Осака, Киото, Хёго и Нара) прибыло 2679 человек, что стало первым случаем, когда отток сменился притоком, с момента появления сопоставимых данных в 2014 году. Из района Нагоя (Айти, Гифу, Миэ) отток составил 18 856 человек.

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