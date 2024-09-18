Численность людей старше 100 лет в Японии достигла рекордного уровня 54-й год подряд

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Токио, 17 сентября (Jiji Press). По данным Министерства здравоохранения, на 15 сентября 2024 года число людей старше 100 лет в Японии составило 95 119 человек, что является рекордным показателем за 54 года подряд.

Цифра, взятая из базовой системы регистрации резидентов, выросла на 2980 человек по сравнению с предыдущим годом. От общего числа женщины составили 83 958 человек, или около 88%.

В 1963 году, когда начали собирать эту статистику, в Японии было 153 долгожителя. В 1981 году их число превысило 1000, в 1998 году – 10 000, в 2012 году – 50 000, а в 2022 году – 90 000.

Число долгожителей на 100 000 населения составило 76,49.

Самый высокий показатель среди 47 префектур страны был в Симанэ – 159,54 человек на 100 000, эта префектура возглавляет рейтинг 12-й год подряд. За ней следуют префектуры Коти (154,20) и Кагосима (130,73).

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