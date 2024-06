В Японии разрабатывают инструменты искусственного интеллекта для обнаружения деменции

Новости

Токио, 5 июня (Jiji Press). В Японии предпринимают усилия по разработке инструментов на основе искусственного интеллекта, которые помогут обнаруживать деменцию на ранней стадии, в том числе инструмент, анализирующий походку людей.

Ожидается, что такие инструменты снизят риск того, что пожилые люди не заметят заболевание и помогут раньше обратиться к врачу. Это может облегчить жизнь этих людей и их семей.

С февраля Ridgelinez Ltd., подразделение Fujitsu Ltd., предлагающее консультационные услуги, сотрудничает с Национальным центром исследования сердца и сердечно-сосудистой системы и стартапом в области искусственного интеллекта Noel Inc. над разработкой такой системы, которая будет обнаруживать характеристики, наблюдаемые в походке людей с деменцией.

Используя технологию распознавания поз на основе искусственного интеллекта, принятую в системе поддержки судейства Fujitsu на соревнованиях по спортивной гимнастике, инструмент будет находить признаки деменции, такие как уменьшение ширины шагов, на видеозаписях, снятых на камеры в общественных местах, что позволит сообщить людям, сопровождающим людей с такими симптомами, о возможной проблеме.

Три организации, участвующие в разработке инструмента, будут работать над правилами управления информацией для защиты конфиденциальности и проводить анализ в сотрудничестве с учреждениями по уходу за больными, чтобы ввести его в практическое использование в 2027 финансовом году.

