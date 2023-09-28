В Японии число потерявшихся из-за деменции людей достигает рекордного уровня десятый год подряд

В 2019 году в полицию поступило 18 709 сообщений о пропаже людей, страдающих деменцией. Их число увеличивается десятый год подряд.

Согласно опросу Национального полицейского агентства, в 2022 году потерялось 84 910 человек, что на 5692 больше, чем в предыдущем году. Среди них 18 709 человек страдали деменцией. Этот показатель в 1,95 раза выше, чем в 2012 году, когда были впервые собраны эти статистические данные, и он достигает рекордных значений десятый год подряд.

Почти все потерявшиеся были найдены в течение недели, 77,5% из них – в тот же день, когда было подано заявление о пропаже. Однако в результате несчастных случаев или внезапной болезни во время блужданий 491 человек погиб; таким образом, 2,6% потерявшихся людей с деменцией умерли.

В последние годы вообще растёт число потерявшихся пожилых людей, с деменцией или без неё. Анализ уровня пропавших без вести на 100 000 населения показывает, что в 2014 году этот показатель составлял 56,9 для людей в возрасте 70-79 лет и 73,8 для людей в возрасте 80-89 лет; в 2022 году эти цифры увеличились до 65,9 и 108,2 соответственно.

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