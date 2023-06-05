Принцессе Юрико, старейшей среди членов императорского дома Японии, исполнилось 100 лет

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Токио, 4 июня (Jiji Press). Принцессе Юрико, старейшей среди ныне живущих членов японской императорской семьи, 4 июня исполнилось 100 лет, и она пожелала людям счастья.

«Сегодня я смогла достичь столетнего рубежа, более чем через 80 лет назад войдя в состав императорского дома в возрасте 18 лет, – сказала принцесса, двоюродная бабушка императора Нарухито, в заявлении, опубликованном через Управление императорского двора. – Я хотела бы и дальше проводить свои дни, молясь за счастье людей».

По данным управления, принцесса является второй среди членов императорского дома из родившихся в эпоху Мэйдзи и после неё (1868-1912), отметивших столетний юбилей, после её покойного мужа принца Микасы, который скончался в 2016 году в возрасте 100 лет.

В последнее время принцесса Юрико ведёт здоровый образ жизни в своем доме в поместье Акасака в округе Минато в Токио. В июле прошлого года она была госпитализирована на две недели из-за заражения новым коронавирусом.

Ради своего здоровья принцесса каждое утро занимается спортом около 15 минут. В хорошую погоду она проводит время в саду усадьбы, наслаждаясь солнцем и прогуливаясь по поместью Акасака в инвалидном кресле. Её распорядок дня включает чтение нескольких газет и журналов. Она также любит смотреть новости и другие программы, а также бейсбольные матчи по телевидению.

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