Количество людей старше 100 лет в Японии превысило 90 000

В Японии всё больше людей достигает 100-летнего возраста – люди живут на пенсии 20, 30, 40 лет. Сможет ли страна и дальше обеспечивать им средства к существованию? Увеличение продолжительности здоровой жизни также становится насущной задачей.

По данным Базового реестра жителей, к 1 сентября 2022 года количество пожилых людей в возрасте 100 лет и старше увеличилось на 4016 человек по сравнению с предыдущим годом до 90 526 человек. Столетнее население увеличивается 52 года подряд. Япония является одной из ведущих стран мира по продолжительности жизни, но население старше 100 лет преимущественно составляют женщины, их 89% от общего числа.

Старейшими жителями Японии считаются 115-летняя Тацуми Фуса (город Касивара, префектура Осака) и 111-летний Накамура Сигэру (пос. Дзинсэки-когэн, префектура Хиросима.

В 1963 году, когда был принят Закон о социальном обеспечении пожилых людей, в стране насчитывалось 153 человека старше 100 лет.

По префектурам самое высокое число пожилых людей старше 100 лет на 100 000 населения в Симанэ (142,41), самое низкое – в Сайтаме (43,62), более чем втрое меньше. Старых людей больше в западных префектурах и меньше в восточных. Особенно в городских регионах, таких как Канто, среди населения меньше людей старше 100 лет.

Люди старше 100 лет на 100 000 населения

Первые префектуры Последниее префектуры Симанэ 142,41 Сайтама 43,62 Коти 136,84 Айти 44,78 Тоттори 132,60 Тиба 50,98 Кагосима 125,25 Осака 51,83 Кумамото 118,17 Канагава 52,06

Составлено Nippon.com по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии

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