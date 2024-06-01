Деменция у пожилых людей в Японии: прогнозируемое количество страдающих деменцией может составить 5,84 миллиона к 2040 году

К 2040 году почти у каждого седьмого пожилого человека разовьется деменция –такую оценку опубликовало Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Согласно прогнозам, опубликованным исследовательской группой Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, к 2040 году, когда численность пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в Японии приблизится к своему пику, число пожилых людей с деменцией составит 5 842 000 человек. Эта цифра на 1,41 миллиона выше показателя 2022 года, и примерно каждый седьмой пожилой человек будет страдать деменцией. По оценкам, в 2040 году 6 128 000 человек будут страдать от лёгких когнитивных расстройств (ЛКР), которые считаются преддеменционным состоянием, и если учитывать всех страдающих деменцией и ЛКР, то примерно у каждого третьего пожилого человека будут наблюдаться симптомы снижения когнитивных функций.

Исследовательская группа в 2022-2023 годах делала диагностические обследования, проводимые специалистами, среди жителей в возрасте 65 лет и старше в четырёх районах: город Накадзима в префектуре Исикава, город Ама в префектуре Симанэ, город Накаяма в префектуре Эхимэ и город Хисаяма в префектуре Фукуока. На основании полученных данных они оценили общенациональный уровень (распространённость) деменции и ЛКР. Прогнозирование распространённости ЛКР проводилось впервые.

Распространённость деменции увеличивается в каждой более старшей возрастной группе, и в будущем доля возрастных групп с высокой распространённостью когнитивных нарушений будет увеличиваться. В 2050 году будет 5 866 000 пожилых людей с деменцией (уровень распространённости: 15,1%) и 6 312 000 пожилых людей с ЛКР (распространённость: 16,2%), а к 2060 году будет уже 6 451 000 человек с деменцией (уровень распространенности: 17,7%), и 6 322 000 человек (17,4%) с ЛКР.

Другая исследовательская группа ранее сообщала, что распространённость деменции по состоянию на 2012 год составляла 15%, а нынешнее исследование показало, что распространённость к 2022 году снизилась и составляла 12,3%. Профессор Ниномия Тоcихару из Университета Кюсю, руководивший этим исследованием, предположил, что это снижение может быть обусловлено такими факторами, как снижение уровня курения, улучшение лечения заболеваний, связанных с образом жизни, таких как гипертония и диабет, а также изменения в осведомлённости о здоровье, которые, возможно, замедлили развитие когнитивных нарушений.

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