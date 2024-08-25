Самые крупные и самые маленькие города Японии

Население Йокогамы, самого крупного города Японии, в 1400 раз превышает население самого маленького из японских городов – Утасинай на Хоккайдо.

Согласно основанному на данных регистрации жителей демографическому исследованию, опубликованному Министерством внутренних дел и коммуникаций, три города с самой большой численностью населения в Японии по состоянию на 1 января 2024 года – это Йокогама (3 752 969), Осака (2 757 642) и Нагоя (2 297 745). При этом следует отметить, что Токио как административная единица считается особым видом префектуры, а не городом. Население Йокогамы превышало общее население всей префектуры Сидзуока (3 606 469), а город Осака имел почти такое же население, как префектура Ибараки (2 865 690). Всего в Японии насчитывается 11 городов с населением более 1 миллиона человек.

При этом в Японии есть 37 городов с населением менее 20 000 человек. Их число выросло по сравнению с 33 городами в 2023 году, так как в течение прошлого года население городов Симода в префектуре Сидзуока, Сусаки в префектуре Коти, Хакуи в префектуре Исикава и Фурано в префектуре Хоккайдо сократилось до этого уровня. Наименьшее население имел город Утасинай в префектуре Хоккайдо – всего 2668 человек, что в 1406 раз меньше, чем в Йокогаме. Пять городов с наименьшим населением расположены на Хоккайдо.

Есть также 12 деревень с населением менее 500 человек. В деревне Аогасима, которая входит в префектуру Токио, было меньше всего жителей – 156, за ней следовали Микурадзима, тоже в преф. Токио, с 291 жителем, и Тонаки в преф. Окинава с 300 жителями. Аогасима и Микурадзима расположены на островах Идзу, но находятся под управлением Токио, из-за чего сложилась необычная ситуация, когда наименее населённые деревни Японии находятся в административном подчинении одного из самых густонаселённых мегаполисов мира.

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