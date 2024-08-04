Население Японии за 2023 год сократилось на 860 000 человек, число живущих в Японии иностранцев впервые превысило 3 миллиона человек

Население Японии на 1 января 2024 года, как объявило Министерство внутренних дел и коммуникаций, составляло 121 561 801 человек, что на 861 237 человек меньше, чем в предыдущем году. Это самое большое снижение в годовом исчислении с момента начала исследований в 1968 году.

Согласно демографическому опросу, основанному на Базовом реестре жителей по состоянию на 1 января 2024 года, опубликованному Министерством внутренних дел и коммуникаций, численность населения страны составила 124 885 175 человек, что на 0,42% меньше, чем в предыдущем году.

Из них число японцев уменьшилось на 861 237 (0,7%) по сравнению с предыдущим годом до 121 561 801. Это сокращение намного больше, чем 800 000 в 2022 году, и население продолжает сокращаться всё более быстрыми темпами, убывая уже 15 лет подряд, начиная с 2009 года. По префектурам в Токио впервые за три года наблюдался небольшой рост на 3933 человека (0,03%), но в прочих 46 префектурах население продолжало сокращаться. Самый большой темп снижения был в префектурах Акита (1,83%), Аомори (1,72%) и Иватэ (1,61%), то есть быстрее всего население уменьшается в северо-восточном регионе Тохоку.

Число рождений в Японии в 2023 году составило 729 637, установив новый рекордный минимум за восемь лет подряд. Естественная убыль, при которой число смертей превышает число рождений, составила 850 360, увеличиваясь 16-й год подряд.

С другой стороны, число иностранных резидентов увеличилось на 329 535 (11,01%) до 3 323 374 человек благодаря таким факторам, как ослабление ограничений на въезд из-за нового коронавируса. Это самый высокий показатель с 2013 года, когда начали подсчёт проживающих в Японии иностранцев.

По префектуре Токио имеет самое большое население (всего включая иностранцев) – 13 911 902 человека. Далее следуют префектуры Канагава (9 208 688 чел.) и Осака (8 775 708 чел.) В префектуре Тоттори проживает наименьшее количество людей – 540 207 человек, что составляет менее 1/25 от населения Токио.

Общая численность населения трёх крупнейших мегаполисов – Токио, Кансай и Нагоя, включая иностранцев, составляет 66 041 511 человек. Она тоже снижается уже четыре года подряд, но по-прежнему составляет 52,88% от общей численности населения. Иностранные жители ещё более сконцентрированы в крупных городах: 52,24% от общего числа проживают в префектурах Токио, Айти, Осака, Канагава и Сайтама.

Префектуры с самым большим и самым маленьким населением (все жители, включая иностранцев)

Токио 13 911 902 Тоттори 540 207 Канагава 9 208 688 Симанэ 650 624 Осака 8 775 708 Коти 675 623 Айти 7 500 882 Токусима 710 012 Сайтама 7 378 639 Фукуи 752 390 Тиба 6 310 158 Сага 801 051 Хёго 5 426 863 Яманаси 806 369 Фукуока 5 095 379 Вакаяма 913 297 Хоккайдо 5 093 983 Акита 924 620 Сидзуока 3 606 469 Кагава 948 585

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций

Префектуры с самым большим и самым маленьким количеством проживающих иностранцев

Токио 647 416 Акита 5222 Айти 301 924 Тоттори 5509 Осака 296 579 Коти 5966 Канагава 260 163 Аомори 7598 Сайтама 230 234 Токусима 7797 Тиба 199 833 Вакаяма 8930 Хёго 129 432 Ямагата 9124 Сидзуока 111 906 Симанэ 9587 Фукуока 98 130 Миядзаки 9592 Ибараки 89 517 Сага 9601

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций

Фотография к заголовку: PIXTA

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