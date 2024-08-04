Население Японии за 2023 год сократилось на 860 000 человек, число живущих в Японии иностранцев впервые превысило 3 миллиона человек

Население Японии за 2023 год сократилось на 860 000 человек, число живущих в Японии иностранцев впервые превысило 3 миллиона человекОбщество
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Согласно демографическому опросу, основанному на Базовом реестре жителей по состоянию на 1 января 2024 года, опубликованному Министерством внутренних дел и коммуникаций, численность населения страны составила 124 885 175 человек, что на 0,42% меньше, чем в предыдущем году.
Из них число японцев уменьшилось на 861 237 (0,7%) по сравнению с предыдущим годом до 121 561 801. Это сокращение намного больше, чем 800 000 в 2022 году, и население продолжает сокращаться всё более быстрыми темпами, убывая уже 15 лет подряд, начиная с 2009 года. По префектурам в Токио впервые за три года наблюдался небольшой рост на 3933 человека (0,03%), но в прочих 46 префектурах население продолжало сокращаться. Самый большой темп снижения был в префектурах Акита (1,83%), Аомори (1,72%) и Иватэ (1,61%), то есть быстрее всего население уменьшается в северо-восточном регионе Тохоку.
Число рождений в Японии в 2023 году составило 729 637, установив новый рекордный минимум за восемь лет подряд. Естественная убыль, при которой число смертей превышает число рождений, составила 850 360, увеличиваясь 16-й год подряд.
С другой стороны, число иностранных резидентов увеличилось на 329 535 (11,01%) до 3 323 374 человек благодаря таким факторам, как ослабление ограничений на въезд из-за нового коронавируса. Это самый высокий показатель с 2013 года, когда начали подсчёт проживающих в Японии иностранцев.
По префектуре Токио имеет самое большое население (всего включая иностранцев) – 13 911 902 человека. Далее следуют префектуры Канагава (9 208 688 чел.) и Осака (8 775 708 чел.) В префектуре Тоттори проживает наименьшее количество людей – 540 207 человек, что составляет менее 1/25 от населения Токио.
Общая численность населения трёх крупнейших мегаполисов – Токио, Кансай и Нагоя, включая иностранцев, составляет 66 041 511 человек. Она тоже снижается уже четыре года подряд, но по-прежнему составляет 52,88% от общей численности населения. Иностранные жители ещё более сконцентрированы в крупных городах: 52,24% от общего числа проживают в префектурах Токио, Айти, Осака, Канагава и Сайтама.
Префектуры с самым большим и самым маленьким населением (все жители, включая иностранцев)
|Токио
|13 911 902
|Тоттори
|540 207
|Канагава
|9 208 688
|Симанэ
|650 624
|Осака
|8 775 708
|Коти
|675 623
|Айти
|7 500 882
|Токусима
|710 012
|Сайтама
|7 378 639
|Фукуи
|752 390
|Тиба
|6 310 158
|Сага
|801 051
|Хёго
|5 426 863
|Яманаси
|806 369
|Фукуока
|5 095 379
|Вакаяма
|913 297
|Хоккайдо
|5 093 983
|Акита
|924 620
|Сидзуока
|3 606 469
|Кагава
|948 585
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций
Префектуры с самым большим и самым маленьким количеством проживающих иностранцев
|Токио
|647 416
|Акита
|5222
|Айти
|301 924
|Тоттори
|5509
|Осака
|296 579
|Коти
|5966
|Канагава
|260 163
|Аомори
|7598
|Сайтама
|230 234
|Токусима
|7797
|Тиба
|199 833
|Вакаяма
|8930
|Хёго
|129 432
|Ямагата
|9124
|Сидзуока
|111 906
|Симанэ
|9587
|Фукуока
|98 130
|Миядзаки
|9592
|Ибараки
|89 517
|Сага
|9601
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций
Фотография к заголовку: PIXTA
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