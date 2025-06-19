Житель Осаки арестован за продажу собственной цветной версии фильма «Годзилла» 1954 года

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Осака, 18 июня (Jiji Press). Полиция префектуры Осака на западе Японии арестовала 66-летнего мужчину по обвинению в нарушении авторских прав путём продажи цветных копий первого фильма «Годзилла» без разрешения.

По данным источников в расследовании, Миямото Иппэй, работающий неполный рабочий день в городе Тоёнака префектуры Осака, признал вину по предъявленным обвинениям.

Миямото подозревается в продаже DVD-копии фильма 1954 года, защищённой авторским правом компании Toho Co., за 2980 йен в середине ноября прошлого года.

По данным источников в полиции, он предположительно использовал программное обеспечение для конвертации изображений, чтобы раскрашивать старые чёрно-белые фильмы, а также создавал пиратские DVD-диски, которые продавал на сайтах для продажи и на своём собственном сайте.

В то время как в настоящее время срок защиты авторских прав на фильмы составляет 70 лет после выхода в прокат, прежний закон об авторских правах Японии, принятый в 1971 году, устанавливал срок в 38 лет после смерти создателя.

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