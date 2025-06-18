Движение поездов Тохоку синкансэн по маршруту Токио-Сэндай временно приостанавливали из-за неисправности поезда
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Токио, 17 июня (Jiji Press). Движение скоростных поездов Тохоку синкансэн между станциями Токио и Сэндай на северо-востоке Японии было приостановлено из-за проверки неисправного поезда на высокоскоростной линии, шедшего без пассажиров.
Поезд, который не перевозил в тот момент пассажиров, не смог разогнаться около 11:25 17 июня на участке между станциями Уцуномия и Насусиобара в префектуре Тотиги, после чего был остановлен для проверки.
По данным оператора линии синкансэн компании East Japan Railway Co. (JR East), этот поезд серии E8 начал работу в марте 2024 года.
Отправляющийся поезд Hayabusa No. 17, который следовал за неисправным поездом, также остановился между Уцуномией и Насусиобарой. Его 682 пассажира были переведены к 16:00 на прибывающий поезд, который остановился рядом с ним. Никто из пассажиров не сообщил о проблемах со здоровьем.
Движение поездов между Токио и Сэндаем возобновилось в 17:00. JR East расследует причины, по которым поезд не смог разогнаться.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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