Депутат партии «Рэйва синсэнгуми» с БАС уходит на пенсию

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Токио, 17 июня (Jiji Press) — Депутат верхней палаты парламента Фунаго Ясухико, страдающий боковым амиотрофическим склерозом (БАС), провёл 17 июня пресс-конференцию в здании парламента и объявил о намерении не выдвигаться на летних выборах в палату советников и уйти из политики.

67-летний Фунаго, также являющийся заместителем лидера оппозиционной партии «Рэйва синсэнгуми», не может говорить голосом из-за болезни, поэтому заранее подготовленный текст был зачитан с помощью функции автоматической речи компьютера.

Фунаго объяснил: «Я не считаю здоровым то, что в парламенте могут работать только некоторые сильные мужчины. Именно поэтому я чувствовал значимость своего существования и упорно трудился, но с учётом возраста и физических сил считаю, что ещё шесть лет будет трудно».

Фунаго был впервые избран на выборах в палату советников в 2019 году. После его избрания в парламенте были проведены реформы по повышению доступности, включая разрешение голосования через помощников.

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