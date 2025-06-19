Железнодорожная компания JR East временно приостановит эксплуатацию некоторых поездов синкансэн серии E8
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Токио, 18 июня (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. (JR East) сообщила, что приостановит некоторые рейсы на линии Ямагата синкансэн после неисправностей, обнаруженных в поездах синкансэн серии E8.
Железнодорожный оператор заявил, что приостановит движение отдельных поездов E8 до тех пор, пока не будет установлена причина неполадки.
17 июня шедший без пассажиров поезд E8 не смог разогнаться во время движения на север между станциями Уцуномия и Насусиобара в префектуре Тотиги, что привело к остановке движения между станциями Токио и Сэндай в префектуре Мияги примерно на пять с половиной часов.
JR East заявила, что вышло из строя устройство подачи питания, из-за чего двигатель перестал работать. Компания добавила, что ещё три поезда E8, два в ходе перевозки пассажиров и один без пустой, столкнулись с проблемами во время приостановки обслуживания.
Серия E8 была введена в эксплуатацию в марте прошлого года. Девять поездов находятся в эксплуатации, а два проходят испытательные пробеги. Четыре поезда, которые вышли из строя, были последней версией, поставленной в ноябре прошлого года и позже.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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