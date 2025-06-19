Железнодорожная компания JR East временно приостановит эксплуатацию некоторых поездов синкансэн серии E8

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Токио, 18 июня (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. (JR East) сообщила, что приостановит некоторые рейсы на линии Ямагата синкансэн после неисправностей, обнаруженных в поездах синкансэн серии E8.

Железнодорожный оператор заявил, что приостановит движение отдельных поездов E8 до тех пор, пока не будет установлена ​​причина неполадки.

17 июня шедший без пассажиров поезд E8 не смог разогнаться во время движения на север между станциями Уцуномия и Насусиобара в префектуре Тотиги, что привело к остановке движения между станциями Токио и Сэндай в префектуре Мияги примерно на пять с половиной часов.

JR East заявила, что вышло из строя устройство подачи питания, из-за чего двигатель перестал работать. Компания добавила, что ещё три поезда E8, два в ходе перевозки пассажиров и один без пустой, столкнулись с проблемами во время приостановки обслуживания.

Серия E8 была введена в эксплуатацию в марте прошлого года. Девять поездов находятся в эксплуатации, а два проходят испытательные пробеги. Четыре поезда, которые вышли из строя, были последней версией, поставленной в ноябре прошлого года и позже.

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